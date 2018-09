Le squat "La Maison", qui héberge de jeunes migrants mineurs isolés depuis début juin, est menacé d'expulsion. Depuis lundi, ses membres sont barricadés à l'intérieur de l'immeuble. A l'extérieur, les soutiens sont de plus en plus nombreux.

Poitiers, France

Depuis le 06 juin dernier, le collectif "La Maison" squatte un immeuble du ministère de la justice pour héberger une vingtaine de migrants mineurs isolés. Mais vendredi 14 septembre, la justice a ordonné l'expulsion du squat. Depuis, les jeunes migrants et membres du collectif qui vivent dans "La Maison" se sont barricadés à l'intérieur. Dehors, depuis lundi, de nombreux soutiens se relaient de 5 heures 30 à 21 heures, horaires où la police peut intervenir.

Un rassemblement de soutien est prévu ce jeudi à 18 heures, place Notre-dame.

Outre les citoyens qui se se rassemblent devant "La Maison" chaque jour, les partis politiques de gauche (NPA, PCF, ELLV, Osons Poitiers...) appellent la municipalité de Poitiers à trouver une solution. Les associations poitevines qui s'occupent des migrants, elles aussi, demandent une réponse des pouvoirs publics.

Yasmina Brunet, coordinatrice du projet REssources pour les Mineurs Isolés en Vienne Copier

Le collectif a pris contact avec la mairie de Poitiers et la préfecture et le propriétaire pour trouver une solution et continuer d'occuper le lieu, il n'a pour l'instant pas reçu de réponse. "On a fait un maximum de choses pour demander à régulariser la situation, en demandant un bail précaire, une mise à disposition ou ce genre de chose. Sauf qu'on a de réponse de personne" explique l'un des membres du collectif. Le maire de Poitiers devrait s'exprimer lundi prochain.

Le collectif publie régulièrement sur sa page facebook. - capture d'écran

Sur sa page facebook, qui compte plus de 1000 mentions "j'aime", le collectif donne chaque jour des nouvelles du lieu, appelle à la mobilisation ou partage les besoins de "La Maison" en nourriture.