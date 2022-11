Poitiers : le prix dans les laveries automatiques augmente

Avec les hausses de l'énergie qui avoisinent entre 20 et 30 % pour le gaz et l'électricité, les gérants de laveries automatiques ont dû s'adapter. Plusieurs possibilités s'offraient à eux : fermer des points de vente, réduire les horaires d'ouverture ou répercuter la hausse sur le prix du lavage. Le principal gérant de laveries automatiques de Poitiers, qui en possède une dizaine, a opté pour cette dernière solution. Depuis le mois de septembre, le lavage a augmenté d'entre 30 et 40 centimes. Il faut par exemple désormais débourser 4,50 euros pour un lavage dans une machine de 8 kg à la laverie située sur l'avenue de Nantes.

Le gérant admet ne pas avoir eu le choix, mais se dit préoccupé : les laveries automatiques sont fréquentées par "des familles entières qui n'ont pas les moyens de s'acheter une machine à laver, ou des étudiants." Il n'a pour l'instant pas vu de baisse de fréquentation.