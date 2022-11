Poitiers : les étudiants se mobilisent contre une quatrième année d'internat de médecine générale

Etudiants non formés, Patients en danger"

En blouse blanche, des étudiants de médecine ont brandi pancartes et slogans pour protester contre l'instauration d'une quatrième année d'internat de médecine générale, avec des stages en priorité dans les zones sous-dotées en médecins. Cette mesure, inscrite dans le projet de budget de la Sécurité Sociale, vient d'être approuvée par le Sénat.

"On est d'accord sur le fait d'être formé, mais dans ce cas pas dans une zone sous-dense où on ne sera pas encadré parce qu'il n'y aura pas de maître de stage. C'est encore une année où on va être payé comme des internes, c'est à dire moins que le smic horaire. A bac + 10 ça commence à faire un peu beaucoup", explique Emma Potier, représentante à Poitiers de l'ANEMF, l'Association Nationale des Etudiants en Médecine de France.

La mobilisation de ce mardi a rassemblé environ 150 étudiants de Poitiers. Un appel national a été lancé pour le 17 novembre.