Poitiers : Les jeunes poitevins redescendent dans la rue pour le climat ce vendredi

Après avoir réuni plus de 1 500 jeunes vendredi 15 mars dans les rues de Poitiers, une nouvelle marche pour le climat est organisée par les jeunes du Poitou ce vendredi 22 mars.

Poitiers, France

Les collégiens et les lycéens à nouveau dans les rues demain pour défendre la planète. Une nouvelle marche pour le climat est organisée ce vendredi 22 mars à Poitiers. Une première action, le 15 mars dernier, avait rassemblé plus de 1.500 lycéens et collégiens de tout le département.

Les jeunes poitevins veulent militer pour une meilleure politique de protection de l'environnement. Ils se donnent rendez-vous à 10h15 place Notre Dame sans le centre ville de Poitiers. Ils marcheront ensuite entre 10h30 et 12h30 jusqu'au campus de l'Université de Poitiers.

Ils feront ensuite un "die-in" devant le Restaurant universitaire Rabelais pour "symboliser les futures morts causées par le dérèglement climatique" explique l'association Youth For Climate Poitiers qui organise en partie l'événement. .