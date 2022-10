Poitiers : les livreurs de repas à domicile "bloqués" par les plateformes du jour au lendemain manifestent

Une quarantaine de livreurs de repas à domicile, à vélo ou à scooter, ont manifesté lundi après-midi devant la mairie de Poitiers. Ils ne sont pas syndiqués, mais rassemblés au sein d'un groupe qu'ils appellent "le groupe des livreurs" de Poitiers. Accompagnés des syndicats CFDT et l'Union indépendant, qui les représentent, ils ont manifesté contre le blocage de leurs compte de travail, souvent impromptu et sans que les plateformes, comme Uber Eats ou Deliveroo, ne les préviennent.

ⓘ Publicité

Des livreurs radiés des plateformes sans justification

Du fait de leur statut d'auto-entrepreneur, ils n'ont aucune assurance de maintien de leur emploi. Certains se sont retrouvés du jour au lendemain sans activité. C'est le cas Sankoumba : "J'étais très content de ce travail. Au bout de deux ou trois mois, j'ai reçu un message, comme quoi mon compte était bloqué temporairement. J'ai attendu puis au bout de deux jours, ils m'ont envoyé un message comme quoi mon compte était bloqué définitivement", raconte-t-il. Depuis un an, ce père de cinq enfants tente donc de joindre quelqu'un pour obtenir une explication, sans succès. En attendant, il réalise des missions de saisonniers, comme la cueillette de fruits et légumes.

Pas d'interlocuteur direct

"On n'a pas d'interlocuteur direct", renchérit Sekou-Marc, "c'est organisé de manière à ce qu'on ne puisse pas entrer en contact avec qui que ce soit". Si lui ne s'est pas fait "bloqué" par sa plateforme, il fait partie des coordinateurs "du groupe des livreurs" et aide ses collègues. Parmi les raisons parfois avancées pour les bloquer : un mauvais commentaire d'un client, mais aussi une course refusée par un livreur, témoigne Sekou-Marc. "On a un ami, il y a moins d'un mois, qui était dans un magasin à Poitiers-Sud. On lui a mis une commande, mais il était loin, donc il a procédé à l'annulation. Puis il a reçu un message comme quoi le compte était bloqué".

On a tenu le pays pendant une longue période. On a permis aux clients de rester installés dans leur canapé, pour continuer à déguster leur plat tranquillement.

Une faible rémunération

Les livreurs revendiquent également une meilleure rémunération. Selon eux, celle-ci a baissé depuis qu'ils travaillent en direct avec "Uber Eats France", en tant que coursiers partenaires. Selon le site d'Uber , si le revenu brut a en effet baissé en 2019, le net aurait augmenté, grâce à une baisse des frais de service facturés par Uber, et ce à la demande des coursiers.

Sekou-Marc s'insurge contre le peu de reconnaissance de leur métier : "On se bat sous la pluie, le froid, la chaleur, sous toutes les intempéries et on n'a aucune reconnaissance. On a tenu le pays pendant une longue période, on a évité que beaucoup de restaurants ne mettent la clé sous la porte. Pour quelqu'un qui travaille depuis deux, trois ou cinq ans dans une entreprise, le licenciement (ou la fin de collaboration) devrait être motivé. Et la personne devrait être informée. Ce n'est pas le cas".