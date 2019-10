Poitiers : les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence organisent un rassemblement pro-PMA

Alors que le projet de loi bioéthique, dont le premier article prévoit l'ouverture de la PMA à toutes les femmes est examiné à l'Assemblée nationale jusqu'au 9 octobre, la question divise. A Poitiers, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, une association créée dans les années 1970 pour lutter contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle, a organisé un rassemblement "bienveillant et radicalement Queer" devant l'église Notre-Dame ce samedi, de 11h à 13h.

Aucun slogan scandés, pas de chants ni de mégaphone : le rassemblement place Notre dame ce samedi matin passerait presque inaperçu, s'il n'y avait pas les Sœurs. Elle sont deux du "couvent" de Poitiers, maquillée, en tenue rouge vif et cornette décorée, venue pour signaler le rassemblement et discuter de la PMA.

Ce rassemblement, organisé par le "couvent" a pour but de favoriser l'échange autour du projet de loi bioéthique, et notamment du premier article. Sœur Rubis Riot est là pour discuter avec tous ceux qui le souhaitent.

Il y a des gens avec des avis différents, plus ou moins renseignés. Qu'on soit pour ou contre, il n'y a pas de souci, le but c'est d'en sortir avec des éléments et de pouvoir recréer de l'échange.