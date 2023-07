Poitiers : malgré le choc, la vie continue au marché des Couronneries 10 jours après les violences urbaines

La vie a repris son cours dans le quartier des Couronneries. Ce dimanche 9 juillet au matin, le marché s'est tenu comme à son habitude, et comme dimanche dernier, le 2 juillet, deux jours après les émeutes. Dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, une dizaine de commerces avaient brûlés place de Provence , notamment la boulangerie, la boucherie-charcuterie, le tabac et la poste. D'autres boutiques avaient été sérieusement dégradées.

Malgré le choc, le plus gros marché de la Vienne a résisté. Mais les violences du 30 juin sont encore sur toutes les lèvres. Devant les barrières qui séparent le marché des commerces saccagés, les curieux s'arrêtent, murmurent, prennent des photos....Les habitués du marché sont encore très marqués par ce qu'il s'est passé : "c'est désolant", s'exclame une habitante, "lamentable", renchérit son mari. "On n'a pas l'habitude de voir un tel spectacle ", confit Gabrielle, qui habite à quelques centaines de mètres des Couronneries.

"Les gens vont en parler encore longtemps"

Francine réside près de Vouneuil-sous-Biard. Tous les dimanches, elle se rend au marché des Couronneries. Elle aussi a été très choquée. "C'est dommage pour le quartier. Les habitants perdent des services de proximité, des commerces qui étaient là toute la semaine. C'est un quartier très vivant, avec une vraie mixité sociale, différentes cultures qui se croisent. Voir cet espace détruit ainsi, c'est triste pour l'image du quartier", regrette-t-elle.

Mais malgré cette drôle d'ambiance morose, la vie continue sur le marché constate une habituée. "Il n'y a pas vraiment de différence comparée à d'habitude. On voit les mêmes gens, les mêmes exposants". Et en effet, les exposants n'ont pas délaissé le marché. Émilie, poissonnière, se trouve juste en face des commerces qui ont brûlé. "Cela attire beaucoup de monde, des curieux...Les gens vont en parler encore longtemps je pense".

Juste à côté, Frédéric, marchand de fruits et légumes, craint, au contraire, une baisse de clientèle "Il y avait des gens qui venaient me voir après avoir acheté leur pain à la boulangerie. Maintenant qu'il n'y a plus de boulangerie, ils vont peut-être aller ailleurs", explique-t-il. Le marchand est surtout dépité pour ses collègues d'en face. "J'avais l'habitude de discuter le matin avec les commerçants du centre commercial. Maintenant, on ne sait pas quand ils vont rouvrir." Parmi toutes les personnes interrogées sur le marché, beaucoup craignent que les commerçants touchés ne puissent jamais rouvrir boutique.