Poitiers, Vienne, France

Les étudiants sont nombreux à chercher un logement, en ce moment à Poitiers, pour la rentrée universitaire. Mais cette année, les studios et petits appartements semblent manquer et beaucoup de jeunes ont du mal à trouver.

Tous les agents immobiliers contactés par France Bleu Poitou le confirment : il n'y a plus (ou presque plus) de studio et T1 disponibles pour l'instant, notamment dans les quartiers proches du campus et du CHU, ainsi qu'en centre-ville.

Une situation inédite

Le marché était déjà tendu en 2017, mais c'est la première fois cette année que la pénurie se fait sentir dès mi-août.

Deux explications :

la démographie : le nombre d'étudiants est en hausse à l'Université de Poitiers, porté notamment par le bayboom de l'an 2000.

Parcoursup : les bacheliers ont anticipé dès le printemps et réservé des logements avant même d'avoir le Bac.

Ceci dit, il reste des biens disponibles, en bon état, mais dans des quartiers plus éloignés du centre-ville et du campus, ou dans les villes périphériques. Autre solution : patienter, puisque des logements seront libérés en octobre ou novembre.