Poitiers : plus d'un millier de personnes "en mêlée" pour les enfants hospitalisés

Poitiers, France

Touche, passe, plaquage... Tous les curieux étaient invités ce samedi après-midi place du Maréchal Leclerc à s'initier au rugby. Partout sur les ateliers, des joueurs, entraîneurs et bénévoles du Stade Poitevin Rugby ont fait des démonstrations et encadrés les jeunes et moins jeunes. Une animation à l'occasion de la coupe du monde de rugby, qui a lieu en ce moment au Japon, tout comme l'équipe l'avait organisé en 2015.

Alain Claeys, le maire de Poitiers, a lui aussi participé à la mêlée © Radio France - Marie Dorcet

Une animation solidaire

Le moment phare de la journée : la mêlée géante. Petits, grands, rugbymen ou pas ont pu y participer. En 2015, la mêlée avait réuni 1 192 personnes : cette fois-ci, ils étaient 1 275 sur la pelouse synthétique. Le but ? _"Faire le buzz pour l'association"_comme l'explique Samir Amechtane du Stade Poitevin Rubgy

Il a fallu un peu d'organisation pour faire cette mêlée géante : une ligne à la fois © Radio France - Marie Dorcet

Car l'autre but de cet événement, c'est de collecter des fonds pour l'association "Un Hôpital pour les enfants", qui oeuvre pour améliorer la qualité d'accueil et de soin des enfants et adolescents hospitalisés au CHU de Poitiers. Des tee-shirts aux couleurs du Stade Poitevin Rugby (noir et blanc) étaient en vente à partir de 2€, et des tirelires étaient disposés partout autour de la place. Plus de 2 500€ ont été récoltés.