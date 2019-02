Poitiers : plus de 200 personnes pour dire non à l'antisémitisme

Poitiers, France

Plus de 200 personnes se sont rassemblées place du Marché à Poitiers pour dire non à l'antisémitisme. Un appel conjoint lancé par SOS Racisme, la ligue des droits de l'homme et la Cimade. "Depuis quelques mois on assiste à une résurgence tout à fait inquiétante de l'antisémitisme", explique Cheickh Diabiy de SOS Racisme à Poitiers. "On ne peut pas laisser se divulguer dans l'espace public des mots et des actes qui transgressent les valeurs de la république" ajoute-t-il.

Cheikh Diaby de SOS Racisme est l'un de ceux qui se sont mobilisés pour que ce rassemblement ait lieu © Radio France - Baudouin Calenge

La mobilisation est nécessaire aux yeux des organisateurs. "La situation n'est pas comparable à celle de l'entre deux guerres, mais elle est dangereuse et il faut qu'on se lève tous sur les valeurs républicaines" affirme l'avocate Nadine Brunet qui est l'une des artisans de ce rassemblement et qui appelle à ce que cette initiative ait une suite et pas simplement au centre-ville de Poitiers.