Poitiers : plus de 600 manifestants dans le cortège de la CGT, dont de nombreux lycéens

Ils ont défilé entre le stade Rebeilleau et le CHU de Poitiers. Plus de 600 lycéens, fonctionnaires, retraités et enseignants ont manifesté ce vendredi 14 décembre.

Poitiers, France

La CGT appelait ce vendredi 14 décembre a un grève nationale. Une mobilisation aux motifs multiples et très proches de ceux des gilets jaunes : le pouvoir d'achat, la revalorisation du SMIC et des petites retraites... A Poitiers, plus de 600 personnes ont manifesté, parmi eux une bonne moitié de lycéens.

À Poitiers, le cortège de la #CGT va se mettre en marche. Du Stade Rebeilleau, direction le CHU. pic.twitter.com/CVspzE0Tdu — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 14, 2018

En tête de cortège, les airs de rap à la mode ont remplacé les traditionnelles chants de la CGT. Plusieurs centaines de lycéens ont pris la tête du cortège. "Les lycéens, vous êtes-là ? Les retraités aussi ?", lance au micro un jeune manifestant. "Nous sommes mobilisés parce que nous ne voulons plus de Parcoursup, souligne Anouk, une terminale ES du lycée Camille Guérin. Et puis Emmanuel Macron n'a pas du tout parlé des jeunes et de notre mobilisation dans son dernier discours." Autour d'elle, quelques-unes de ses enseignantes. "Nos revendications sont très proches, on les soutient totalement", lance une professeure de Français.

Des lycéens de Camille Guérin et certains de leurs enseignants se sont joints à la manifestation. © Radio France - Fanny Bouvard

Catherine Giraud, la secrétaire départementale de la CGT, salue la mobilisation du jour. "Il faut que nos luttes s'assemblent, souligne-t-elle. Il y a beaucoup de mobilisations en ce moment, il faut que le gouvernement entende la colère." Elle observe aussi le mouvement des gilets jaunes et espère un rassemblement sur certains sujets. "Nous ne sommes pas en accord sur tout. Mais _sur certains points, comme le pouvoir d'achat, nos revendications sont les mêmes_. Pour l'acte 5 de la mobilisation, certains gilets rouges de la CGT vont rejoindre des gilets jaunes, mais c'est à leur initiative personnelle. Chacun fait comme il veut."

Catherine Giraud, secrétaire départementale de la CGT dans la Vienne. © Radio France - Fanny Bouvard

Dans la manifestation, Thierry et Corine, gilet jaune sur le dos, discutent avec des amis de la CGT. "Ça fait un mois que nous somme sur les rond-points pour les barrages, expliquent-ils. Mais aujourd'hui on est là parce que c'est le même combat. Faut arrêter les guerre de boutique et se concentrer sur le résultat : faire plier le gouvernement."