Des centaines de personnes se sont réunies ce samedi au centre-ville de Poitiers pour manifester contre le racisme et les violences de l'extrême-droite. Deux manifestations se sont assemblées. Celle des militants antifascistes et de syndicats, rejoint ensuite par celle des défenseurs des migrants.

Poitiers : plus de 400 manifestants défilent contre le racisme

"Poitiers Poiters, Antifa" , voilà ce qu'a scandé une partie du cortège rassemblé ce samedi 18 décembre au centre-ville de Poitiers pour dénoncer les violences de l'extrême droite et le racisme. Environ 400 manifestants y ont participé. Deux foules de manifestants se sont regroupées. La première est partie vers 14h30 de la mairie de Poitiers, à l'initiative de militants antifascistes et de syndicats. Un deuxième groupe de manifestants, mené par le collectif poitevin "D'ailleurs nous sommes d'ici", qui défend notamment les migrants, réfugiés et sans-papiers a ensuite rejoint le cortège.

Avec quelques lancers de pétards et craquages de fumigènes, le rassemblement a fait plusieurs tours de l'hypercentre de Poitiers. Les manifestants se sont notamment opposés aux violences commises à l'encontre de militants d'SOS Racisme lors du meeting d'Eric Zemmour à Villepinte, à la " _libération de la parole racist_e " et à la percée du polémiste d'extrême-droite dans les sondages à quelques mois de l'élection présidentielle. "Même des candidats censés être de la droite républicaine reprennent des thèses racistes comme le grand remplacement. On est dans un climat délétère", affirme Romain. "Le fait que les personnalités de gauche s'emparent assez peu de la question de la lutte contre le racisme c'est aussi inquiétant que la droitisation de la droite républicaine", lance de son côté Louis.

La date pour cette manifestation n'a pas été choisie au hasard. Le 18 décembre est, depuis 2000, la journée internationale des migrants.