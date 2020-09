Poitiers, première grande ville de France où il fait bon étudier, selon le classement du magazine L’Etudiant ! La cité pictave est distinguée dans la catégorie des villes de 20 000 à 40 000 étudiants.

Un tiers de sa population

La Ville de Poitiers, dans un communiqué, explique qu'elle "attache une grande importance au bien-être et à l’accueil de ses 30.000 étudiants, notamment étrangers, qui sont plus de 4.000 à s’être inscrits pour 2019-2020. C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, avec l’ensemble des partenaires (notamment le Crous de Poitiers), elle propose un programme d’animations et de rencontres (Le Mois d’accueil) tout au long du mois de septembre, qui permet aux étudiants de se sentir chez eux dans la ville et de s’y sentir bien rapidement : offre de job, sorties, démarches… Selon les chiffres INSEE du 1er janvier 2019, basé sur la population 2016, Poitiers compte 90 590 habitants.

Un accueil adapté aux étudiants

Les nombreuses animations festives, culturelles et sportives proposées tout au long de l’année permettent également aux étudiants de s’épanouir et de trouver leur place dans la vie locale. L’accès à la culture est facilité grâce à la Carte Culture qui permet aux jeunes de 16 à 26 ans de participer à des spectacles, rencontres ou manifestations à des prix réduits. La mise à disposition d’une location d’un vélo électrique, le coût accessible de l’immobilier (340 euros en moyenne pour un studio, l’un des villes les moins chères de France) ou encore la proximité entre le centre-ville et le campus (13 minutes en bus) sont autant d’atouts qui permettent à Poitiers d’offrir un cadre de vie agréable à ses étudiants.

12ème des villes de + 40.000 habitants

Au classement général, qui comprend les métropoles de plus de 40 000 étudiants, Poitiers gagne deux places par rapport à l’an dernier et se classe en 12ème position. Ce palmarès est établi chaque année sur les critères suivants : attractivité, formation, cadre de vie, vie étudiante, emploi. Forte de ses laboratoires et structures de recherches labellisés, d’instituts de renom (IUT ou IAE), d’une école d’ingénieur (ENSIP) et de 14 facultés, l’Université de Poitiers délivre 200 diplômes nationaux et propose des formations dans toutes les disciplines, du DUT au doctorat.