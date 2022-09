Poitiers rejoint le dispositif "Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée"

Après Châtellerault (Vienne) et Mauléon (Deux-Sèvres), Poitiers rejoint mercredi 28 septembre le dispositif "Territoire Zéro Chômeur" comme 50 autres territoires. La future entreprise à but d'emploi va s'installer à Chilvert. Elle devrait voir le jour début janvier 2023. "Une excellente nouvelle pour le droit à l'emploi et à l'inclusion sociale", salue Léonore Moncond'huy, maire de Poitiers. Cela va permettre à des personnes des quartiers de Bellejouanne, Montmidi, Bel-Air, Chilvert, Les Cours, Clos Gauthier-les-Sables et Sao,t Cyprien de se rapprocher de l'emploi.

340 retours à l'emploi d'ici 2028

A la clé, 340 retours à l'emploi dans les six prochaines années. Ce ne sont pas que des créations de poste. "On va aussi aider les chômeurs volontaires à trouver un poste qui leur convient ", explique Gwenaël Caillaud, directeur du centre socioculturel de la Blaiserie et acteur du projet. D'ores et déjà, 181 personnes dont une quarantaine très engagée dans le projet, souhaitent sortir du chômage longue durée, à Poitiers.

Laurent Pineau, le parcours du combattant

L'expérimentation est déjà mise en place depuis 2017 dans les Deux-Sèvres à Mauléon notamment. Grâce à l'entreprise à but d'emploi, l'ESIAM (entreprise solidaire d'initiative et d'action du mauléonais), une centaine de chômeurs de plus d'un an a retrouvé un emploi.

C'est le cas de Laurent Pineau qui à 54 ans a réussi à retrouver un CDI grâce à l'ESIAM. A cause d'un accident, cet ancien boulanger s'est retrouvé au chômage pendant 3 ans. Il ne pouvait plus exercer. Désormais, Laurent Pineau est sorti du dispositif, et travaille en CDI à temps complet auprès des jeunes à la Maison Familiale Rurale à Mauléon.