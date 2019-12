Poitiers Sud : des gilets jaunes, des syndicalistes et des citoyens manifestent ce samedi

Poitiers, France

Vers 11h ce samedi matin, gilets jaunes, syndicalistes mais aussi citoyens de tous bords se sont rejoint au rond-point d'Auchan Poitiers-Sud pour "continuer la mobilisation" après la grève nationale de jeudi dernier.

Contre la réforme des retraites, mais pas seulement

Tous sont là pour montrer leur mécontentement, notamment contre la réforme des retraites, point central des mobilisations de cette semaine. Mais ils sont aussi rassemblés pour dénoncer "un système global qui touche et pénalise tout le monde". Ils ont brièvement mené une action "péage gratuit" à l'entrée de l'autoroute, et prévoient une Assemblée général en début d'après-midi, pour discuter de la continuité de la mobilisation.

Les manifestants ont mené une action "péage gratuit" sur l'autoroute de Poitiers-Sud. © Radio France - Marie Dorcet

"Les gilets jaunes ont lancé le mouvement, c'est logique de les rejoindre"

Ce rond-point est depuis plus d'un an un des lieux de réunion des gilets jaunes à Poitiers, et pour la plupart des manifestants, il était "logique de se joindre à eux", pour "montrer que tout le monde soit s'unir". De leur côté, les gilets jaunes présents se disent contents et même un peu "soulagés" de voir venir de nouvelles têtes.

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant la cité judiciaire de Poitiers à l'appel de la CGT. © Radio France - Marie Dorcet

Rassemblement à la cité judiciaire à l'appel de la CGT

Dans la matinée également, une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant la Cité judiciaire de Poitiers, à l'appel de la CGT. Ce rassemblement visait à "rendre visible les personnes sans emploi", et a lieu tous les ans le premier samedi de décembre. Certains manifestants ont ensuite rejoint le groupe posté à Auchan-Sud.