Poitiers : un rassemblement devant l'hôtel du département pour le triste anniversaire de l'invasion en Ukraine

Ce vendredi 24 février, ils étaient une petite centaine à se retrouver devant l'hôtel du département de la Vienne, après l'invitation du président Alain Pichon. Un rassemblement de soutien et d'hommage au peuple ukrainien, tout juste un an après le début de la guerre lancée par la Russie. Représentants et élus se sont succédés au pupitre.

ⓘ Publicité

"Vive la Vienne, vive l'Ukraine, vive la liberté" : ce sont par ces mots qu'Alain Pichon, président du département de la Vienne a choisi de finir son discours sur la place Aristide Briand. La gravité peut se lire sur les visages des quelques cent personnes qui se sont déplacées malgré la pluie battante.

Les discours se sont enchainés, parmi lesquels celui de Jean-Marie Girier, préfet de la Vienne ou de Marie-Jeanne Bellamy, présidente de l'association des maires. Pour elle, ce rassemblement est la preuve que "cette mobilisation n'a pas été que d'un jour, ça a toujours été et ça le sera toujours. Tout le monde se sert les coudes". Notamment dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Une problématique que connaît bien Jean Luc Madej, maire de Lussac-les-Châteaux : "On est sensible à cette guerre à nos portes. Nous commune de Lussac-Les-Châteaux, nous sommes une commune d'accueil, nous hébergeons des familles".

Jean-Marie Girier, préfet de la Vienne, pendant son discours du 24 février 2023 en soutien au peuple ukrainien. © Radio France - Salomé Martin

Autre rassemblement prévu le 25 février à 17 H devant la mairie

Boghdan Sokhan, président de l'association Ukraine Libre à Poitiers a quant à lui terminé son discours par « Slava Ukraini », qui signifie "Gloire à l'Ukraine". Benjamin Massé, trésorier de l'association le souligne : ces rassemblements sont importants : "tous les Ukrainiens sont touchés de manière générale à ce que chaque Etat et toutes les populations, notamment européennes, soient solidaires. La guerre n'est seulement pas physique au sens propre, elle est aussi psychologique".

Un second rassemblement est prévu ce samedi 25 février à 17 heures, devant la mairie de Poitiers, à l'initiative de l'association Ukraine Libre. Selon la préfecture, au 27 janvier 2023, 635 ressortissants ukrainiens dont 224 mineurs sont présents dans la Vienne.