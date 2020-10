Poitiers : une clinique juridique offre gratuitement des conseils pour faciliter les démarches des usagers

Litige avec votre employeur ? Conflit de voisinage ? Problème avec l'administration ? Contentieux avec fournisseur Internet ? Difficile parfois de s'y retrouver parmi les différentes démarches qui existent. Pour vous aider, une clinique juridique vient d'ouvrir ses portes à Poitiers.

"C'est une structure qui va permettre d'informer les justiciables au niveau juridique. Cela va faciliter la vie qui sont un peu perdus dans les méandres de la justice et ne savent pas à qui s'adresser", explique Morgane Reverchon-Billot, co-fondatrice de la clinique juridique de Poitiers. "La différence avec un cabinet d'avocats, c'est que nous, nous nous contentons de faire de l'information juridique, puis d'orienter les bénéficiaires vers la structure ou le professionnel qui pourra se charger de leur dossier".

Au sein de la clinique juridique, ce sont des étudiants en droit qui accueillent et orientent gratuitement les usagers. Et cela concerne tout type de démarche et de questions juridiques. "Toutes les démarches dans toutes les matières. Ça peut être du droit privé, du droit pénal, du droit public, du droit des contrats, du droit de la consommation, un problème avec votre voisin, avec votre opérateur de téléphonie mobile. Nous envisageons tous les domaines du droit, sauf le droit des étrangers qui est vraiment très spécifique", détaille Morgane Reverchon-Billot.

La structure fonctionne en partenariat avec le barreau de Poitiers, l'école de formation des avocats et l'école de formation des notaires. Pour bénéficier des conseils de cette clinique juridique, il suffit de prendre rendez-vous. "Un premier rendez-vous sera fixé où vous pourrez expliquer aux étudiants les difficultés que vous rencontrez, avec tous les documents que vous aurez amenés. Puis, lors d'un second rendez-vous, 15 jours plus tard, ils auront travaillé sur votre dossier et ils vous indiqueront quelle sera la structure ou le professionnel compétent", poursuit-elle.

Gratuit et sur rendez-vous

Les conseils de la clinique juridique sont gratuits et sans conditions de ressources. La structure est située au 43 place Charles de Gaulle à Poitiers. Pour prendre rendez-vous, il faut envoyer un mail à cjp.universite@gmail.com ou aller sur le site internet de la clinique juridique.