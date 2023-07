Poitiers : Une "Quéquetterie" s'installe dans le centre-ville

Si vous passez dans le secteur des Cordeliers, vous ne pouvez pas manquer la toute nouvelle boutique et sa vitrine couleur rose bonbon. La pâtisserie " La Quéquetterie" a ouvert ses portes à Poitiers vendredi 7 juillet 2023. Dans le magasin, on peut acheter des gaufres moelleuses, sucrées ou salées. Oui, mais pas n'importe quelles gaufres ! Elles sont en forme de pénis, ou de vulves !

L'enseigne a été lancée en 2020 à Paris, dans le quartier du Marais, par une pâtissière vénézuélienne. Depuis, une quinzaine de boutiques ont ouvert aux quatre coins de la France, dans les grandes villes principalement. L'idée ? Casser les tabous autour des appareils génitaux.

Dans la boutique, on trouve des gaufres en forme de pénis et glacées avec du chocolat. © Radio France - Irène Prigent

À Poitiers, la nouvelle boutique fait déjà jaser les passants. Il y a ceux qui trouvent le concept rigolo et innovant. "Moi ça me fait rire", s'exclame une dame devant la vitrine. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus réticents, voire hostiles au concept du magasin. "Ce n'est pas de très bon goût", confit une habitante de Poitiers. "Mais j'ai deux adolescentes qui voudront sûrement tenter l'expérience", ajoute-t-elle. "Je passe mon tour ! ", réagi un Poitevin. "Moi je trouve ça plutôt amusant. Et la vitrine donne envie, c'est accueillant. Je pense aussi qu'il faut démystifier le sexe et toutes ces choses", explique une sexagénaire.

Mais certains habitants s'interrogent sur la pertinence de Poitiers pour accueillir ce type d'enseigne. Avec la crainte, aussi, que le magasin ne fasse pas long feu ici, une fois l'effet de mode passé. En tout cas, la Quéquetterie est pour le moment ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 14 h à 19 h. Les prix varient entre 6 € et 8 € par pâtisseries en fonction des glaçages.