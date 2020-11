Poitiers : Une vingtaine de catholiques rassemblés pour demander la reprise des messes

"C'est comme si le gouvernement nous privait de manger", les mots des fidèles réunis ce dimanche 15 novembre devant la cathédrale de Poitiers sont forts. Ces catholiques se sont donnés rendez-vous pour une prière afin de demander le retour des messes dans les églises. Les célébrations sont, en effet interdites depuis le début du reconfinement comme dans tous les lieux de culte.

Jésus est présent sur l'autel et ça la télévision ne peut pas nous la donner - Sabine De Préville

"Nous demandons à la Sainte Vierge de nous aider" explique Sabine De Préville, maman de cinq enfants et qui a mené la prière ce dimanche. "Pour les catholiques la messe est le coeur de leur religion. Jésus est présent sur l'autel et ça la télévision ne peut pas nous la donner", juge-t-elle.

Selon ces fidèles, le fait de communier et de recevoir l'eucharistie est indispensable. Ils jugent que le port du masque serait suffisant pour protéger les participants aux messes, "si on a les distances nécessaires, je ne vois pas le problème", argumente Sabine De Préville qui ajoute que la cathédrale de Poitiers pourrait contenir au moins 150 personnes, "on a largement la place" dit-elle.

L'archevêque appelle à respecter les règles du confinement

Cependant ces fidèles ne sont pas soutenus dans leur action de ce dimanche par l'archevêque de Poitiers Pascal Wintzer. Dans une lettre publiée sur le site du diocèse de Poitiers, il écrit "bien entendu que nous, catholiques, souffrons de ne pouvoir nous rassembler pour célébrer l’eucharistie, pourtant, loin de ne voir que ce qui ne peut se faire, au risque d’être rendus aveugles sur ce qui est possible, recevons les ressources que donne la foi quant à ce qui nous est ouvert (...) nous savons que l’Eglise est plus vaste que les murs des édifices."