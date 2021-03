Avec le retour des températures printanières, les tondeuses, motoculteurs et motobineuses sortent d'hibernation, pas toujours dans un parfait état. Les magasins spécialisés en pièces détachées et réparations sont pris d'assaut.

Poitou : d'importants délais pour la réparation et l'achat de pièces pour tondeuses

Des températures plus douces observées dès le mois de février, quelques pluies, et voilà les pelouses bien vertes, prêtes pour leur première coupe de l'année ! Problème : laissés de côté pendant des mois, les tondeuses, motobineuses ou encore motoculteurs ne sont pas toujours en bon état au moment de reprendre du service. Pièces à remplacer, engin à faire réviser : dans les magasins spécialisés, on croule sous les demandes depuis le début du mois de mars.

C'est un peu la ruée chez nous !

A Poitiers, près de l'aéroport, le spécialiste de la motoculture MDM dispose d'un vaste atelier de réparation... presqu'entièrement rempli de tondeuses qui ont besoin d'une petite révision. "La douceur est arrivée plus tôt que prévue" explique Roland Oleggini, le patron. "Le gazon pousse, les gens sortent les tondeuses, elles ne sont pas au point, les clients sont en retard pour amener les machines en révision... et c'est un peu la ruée chez nous !"

Roland Oleggini : "Les fournisseurs aussi sont pris de vitesse" Copier

Dans ce magasin, il faut compter au moins deux semaines de délai pour la réparation d'une tondeuse. Et il n'est pas toujours simple pour Roland Oleggini d'obtenir certaines pièces, surtout pour les moteurs. Les fournisseurs, plombés par des usines qui ne tournent pas à plein régime en raison de la crise sanitaire, accumulent du retard depuis des mois. Pour le patron, cela veut dire passer des commandes très en avance : celles de la rentrée de septembre sont déjà faites.