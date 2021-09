Polar Pod, la nouvelle aventure du Tarnais de Jean-Louis Etienne sur l’océan Austral

Il a parcouru les quatre coins du globe, tout cela en partant du Tarn et en venant y reprendre régulièrement des forces. Jean-Louis aventurier des temps modernes prépare sa nouvelle expédition : le projet Polar Pod.

Ce "navire vertical" devrait démarrer sa première expédition dès fin 2023, destiné à l'étude de l'environnement dans l'océan Austral. Sans coque et sans moteur, Polar Pop est un laboratoire à bord duquel des scientifiques et des marins se relaieront. Il dérivera dans les eaux du puissant courant circumpolaire antarctique (que l’on appelle océan Austral et qui relie les eaux des océans Atlantique, Indien et Pacifique.)

Pour partir à la conquête de cet océan, vous avez construit le Polar Pod Jean-Louis Etienne ?

"C’est un grand flotteur vertical. Le principe c’est qu’il reste stable. Le moteur se sera le courant. Le principe se sera d’échapper à la surface et en descendant à 80 m, on est loin de la surface. On vit à 10 m au-dessus de la mer."

Et cette expédition va durer combien de temps ?

Ça va durer trois ans. Et on se relaiera tous les deux mois. Je vais y aller au début parce que je travaille sur ce projet depuis 10 ans. Cette mission repose surtout sur la capacité de cet océan de réguler le climat. C'est ce qu'on veut vérifier. Et on fera des ateliers avec des scolaires avec les médias.

Le Parcours de Jean-Louis Etienne

Collégien, Jean-Louis Etienne n’est pas fait pour l’école. Il suit une formation de tourneur fraiseur. Il aime ce métier manuel lui le fils d’un tailleur de Castres. Mais, ce rugbyman au CO, se passionne soudain pour la médecine qu’il étudie à Toulouse. Il devient médecin du sport pour se mettre au service de ceux qui explorent le monde.

Lui, le passionné de sommets, né au pied de la montagne Noire, se met à naviguer. Sur des bateaux pour tenter de soigner des toxicomanes. Plus tard avec Éric Tabarly pour la Course autour du monde. Mais, ensuite, le Tarnais va écrire ses propres aventures. En 1986, il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. En 2002, il dérive pendant 3 mois sur une bout de banquise. En 2010, il réussit la première traversée de l’océan Arctique en ballon. Toujours avec cette volonté de pédagogue de montrer l’importance de la biodiversité, du rôle des océans et des pôles.

Et alors qu’il s’est réfugié pendant le confinement dans sa cabane tarnaise, il va repartir pour une aventure de 3 ans, avec le Polar Pod, un bateau incroyable à la conquête de l’océan Austral.

Et si vous en voulez plus, Jean Louis Etienne publie un livre "Explorateur d'Océans", où il retrace sa passion de la mer et la nécessité de les connaitre et de les protéger les océans. Un livre qui doit paraître le 7 octobre aux éditions Paulsen.