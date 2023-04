Pôle Emploi et la CAF, bons derniers du Palmarès des services publics

Des services publics qui ne fonctionnent pas selon les Français. La radio France Inter dévoile ce matin le Palmarès des services publics, réalisé par l'institut OpinionWay pour le think tank Le Sens du service public. Si l'Assurance maladie obtient la première place, Pôle Emploi est bon dernier.

"Réduction de la présence humaine"

Dans le détail, Pôle emploi est noté 4,9 sur 10, tandis que les Caisses d'allocation familiales (CAF) sont notées 5,7 sur 10, tout comme les préfectures. "Pôle emploi et les CAF ont réduit la présence humaine, considérablement complexifié la possibilité de joindre des interlocuteurs et restreint l’amplitude d’ouverture des services", analyse le groupe de réflexion. Quant aux préfectures, elles "sont également mal évaluées en raison d’une difficulté d’accès aux réservations".

À l'inverse, "les usagers sont plus satisfaits par les services publics qui ont conservé des guichets et accueils physiques". À la première place du classement, on retrouve ainsi l'Assurance maladie ou la mutualité sociale agricole, avec une note de 6,6 sur 10. Viennent ensuite les collectivités locales (mairies, départements…) avec 6,5 sur 10 et les hôpitaux, avec 6,4 sur 10.

Un Français sur deux ne connaît pas bien les Maisons France Service

Cette enquête de satisfaction permet aussi de constater que "les Maisons France Services, censées répondre au besoin de proximité et d’accompagnement aux démarches numériques, sont méconnues" par "54%" de la population. Elisabeth Borne doit visiter deux Maisons France Service dans le département du Cher, ce vendredi matin, avant d'être l'invitée de l'émission Ma France, sur France Bleu, à 13h . Elle répondra à vos questions sur les thèmes du service public.

Les services téléphoniques cristallisent le mécontentement

Quant aux "démarches téléphoniques", elles "restent utilisées par un tiers de la population". Toutefois, "la majorité de ceux qui ont contacté un service public par ce biais sont mécontents" (52%).

Le Sens du service public "réaffirme" donc "la nécessité de penser la dématérialisation des services publics comme une voie d'accès supplémentaire et non comme une substitution aux accès physiques ou humains".

Cette étude a été menée en ligne auprès d’un échantillon de 1 004 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées du 13 au 17 mars dernier.