Pôle Emploi recherche des candidats pour des dizaines de postes à pourvoir en CDD ou en CDI dans le Forez

On recrute dans la plaine du Forez ! En plein cœur de l'été, le Pôle Emploi d'Andrézieux-Bouthéon annonce qu'environ 70 postes seront à pourvoir dès la rentrée dans plusieurs entreprises de la Loire. Elles sont six à proposer des postes en CDD ou en CDI, et les candidats sont invités à se faire connaître au plus vite.

"Ces entreprises ont des besoins", explique Christophe Rivier, directeur adjoint du Pôle Emploi d'Andrézieux-Bouthéon. "Nous, nous faisons découvrir ces métiers et nous accompagnons les demandeurs d'emploi avec de la formation." 350 heures par exemple pour former des agents de prévention et de sécurité pour l'entreprise Dom Sécurité, avec un CDI à la clef.

Des sessions d'information dès le 17 août

C'est Pôle Emploi qui financera ces formations, y compris pour les piqueurs en maroquinerie que cherche Orion, qui fabrique de la maroquinerie de luxe à Veauche. Urgo, le fabriquant de pansements, JDE qui fait des capsules de cafés ou encore Sigvaris, qui produit des bas et des chaussettes de contention. "Ce qui peut inquiéter, c'est de rentrer dans une entreprise sans la connaître", reconnaît Christophe Rivier. "C'est pour cela que nous organisons des sessions d'informations dès 17 août, avec des représentants de ces entreprises qui viendront présenter les postes sur lesquels ils recrutent."

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 77 49 02 01. Les offres sont également à retrouver sur le site de Pôle Emploi.