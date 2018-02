4 communautés d'agglomérations et de communes de l'ouest des Alpes-Maritimes se regroupent et donnent naissance à un "pole métropolitain". Une nouvelle structure qui n'a aucune compétence, aucune administration et qui ne fonctionne qu'autour de projets concrets.

L'image est belle: Jean Léonetti, président de la CASA (Antibes-Sophia-Antipolis), David Lisnard, président de l'agglomération cannoise, Jérome Viaud pour le pays grassois et Charles-Ange Ginesy en tant que président des Vallées d'Azur main dans la main. Unis pour créer une nouvelle structure qui doit tout les trimestres mettre en place un nouveau projet transversal, utile pour les 446.000 habitants de ce nouveau territoire.

Aucune nouvelle administration

Le premier concernera les transports publics et l'uniformisation des tarifs. Le deuxième sera sur les déchets et le tri sélectif. D'autres suivront. "Nous ne transférons aucune compétence venant des communes ou des agglos" explique David Lisnard qui assurera pour la première année, la présidence tournante de cette nouvelle structure. "Aucune administration, aucune indemnité pour ce pôle métropolitain " renchérit Jean Léonetti. "Ce sont avec nos services propres que nous le feront fonctionner".

Des projets concrets

"On pourra soit participer à un projet, parce qu'il est intéressant pour nos communes, soit ne pas y prendre part parce qu'on juge que cela ne nous est pas utile. Dans tous les cas, c'est le projet concret qui sera au cœur de nos préoccupations", spécifie Charles-Ange Ginesy.

Souple et pratique

On le sent, le pole métropolitain de l'ouest se doit d'être souple, pratique, léger, ne pas faire d'ombre, ne rien imposer, ne pas coûter plus cher mais politiquement tout le monde y voit une réponse forte à la présence de la métropole niçoise. "Non", martèlent les 4 mousquetaires. "Nous nous entendons parfaitement avec Christian Estrosi. Il a même soutenu l'initiative", disent-ils pour convaincre des journalistes sceptiques.

Et le Département ?

Là aussi pas de problème pour Charles-Ange Ginesy, qui est désormais à cheval sur les deux collectivités. "Chacune à ses compétences. Le département pourra même venir en appui", précise-t-il. Comme le dit le dicton: chacun son métier et les vaches seront bien gardées !