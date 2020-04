Polémique à Rungis : les familles ne paieront plus la prise en charge des cercueils

L'opérateur funéraire OGF, en charge de la gestion de l'accueil des cercueils à Rungis et visé par une polémique sur les tarifs pratiqués, a annoncé, ce vendredi, "qu'il prendra à sa charge tous les frais relatifs à ce funérarium temporaire", précise la société dans un communiqué.

Les familles n'auront rien à débourser

Une mesure qui entre en vigueur dès ce vendredi et jusqu'à la fermeture du hall réquisitionné dans le Marché d’intérêt national "pour ne pas ajouter à la douleur des familles", déclare le groupe, tout en dénonçant "une polémique tout à fait injustifiée et déplacée.""En conséquence, aucune entreprise de Pompes Funèbres ne peut facturer des frais pour l'utilisation de ce dépositoire et les services qui y sont rendus", est-il précisé.

Environ trente employés sur le site

La Préfecture de Police de Paris a confié début avril au groupe OGF la mise en place et la gestion de ce funérarium éphémère dans un bâtiment situé dans un hall du marché de Rungis. "Toutes les équipes du groupe OGF se sont donc mobilisées pour mettre en place ce dispositif exceptionnel en un temps record", selon l’entreprise. L'opérateur funéraire salue également les "renforts de collaborateurs de province". "Une trentaine de personnes se relaient ainsi du matin au soir, sept jours sur sept, pour en assurer le bon fonctionnement", selon OGF.