Polémique autour de la réouverture partielle aux voitures de la rue piétonne Gambetta de Gien

Depuis ce jeudi 20 janvier, la rue Gambetta en centre-ville de Gien est réouverte partiellement à la circulation. Une phase d’expérimentation jusqu’en juin. Cette mesure prise par la mairie fait grincer quelques dents.

Avis partagés chez les commerçants

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 6h à 14h, les voitures peuvent désormais emprunter dans un sens la rue Gambetta jusque-là entièrement piétonne. Cette voie commerçante, auparavant ouverte dans les deux sens de circulation, avait été fermée aux voitures au débuts des années 80 par le Docteur Louis Boyer, maire de Gien de 1959 à 2001. Chez les commerçants de la rue, les avis sont tranchés. Marine, qui tient le bistrot Pause Café avec son compagnon, est directe, "on a une terrasse nous qui n'est pas protégée par un trottoir, avec les pots d'échappement directement dans le nez, c'est pas terrible, pour moi _c'est anti-commerçants_". Emmanuel, coiffeur, trouve lui cela "très bien, ca va permettre à certaines personnes qui passent en voiture de découvrir les boutiques, c'est bien de faire le test et puis d'en tirer les conclusions au mois de juin". Certains commerçants s'inquiètent par ailleurs de la sécurité des piétons et notamment celle des enfants qui peuvent débouler des magasins et se retrouver directement sur la voie.

La politique s'en mêle

La mesure expérimentale a été prise par la mairie sans vote du conseil municipal car cela relève du pouvoir de police du maire sur la voierie. Mais Francis Cammal l'assure, "cela a fait l'objet d'échanges avec les commerçants". Le maire de Gien précise "on voit bien que les commerçants en centre-ville, comme d'autres villes de la taille de Gien, ont du mal et on se dit que ceux qui vont circuler en voiture vont pouvoir découvrir les vitrines et revenir consommer". Pour Christelle de Crémiers, "c'est de l'improvisation technique et démocratique". Petite pique à l'ancien directeur général des services à la mairie de Montargis qu'a été Francis Cammal, la conseillère d'opposition, lâche _"_contrairement à la rue Dorée de Montargis, qui inspire le maire de Gien, cette rue Gambetta n'est pas prévue pour recevoir des voitures".

Mesure expérimentale

Sur le fond, Christelle de Crémiers avance "la Ville d'aujourd'hui contrairement à celle des années 70 et 80 est celle qui s'ouvre à des transports beaucoup plus doux pour des raisons climatiques bien sûr mais aussi pour le bien vivre ensemble". Francis Cammal tempère "nous avons conscience qu'il faut réduire les gaz à effet de serre mais le commerce en souffrance en centre-ville est une réalité, il faut que l'on trouve un compromis entre la voiture et les modes de déplacement doux et encore une fois on est aujourd'hui dans une période d'essai". La phase de test de cette Rue Gambetta de Gien, rouverte partiellement aux voitures, s’achève officiellement le 1er juin prochain mais la mairie n'exclut pas de la stopper avant en cas d'échec.