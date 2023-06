Polémique autour de la venue de Gérard Depardieu à Marseille ce jeudi

Beaucoup de remous avant la tenue d'un spectacle de Gérard Depardieu au Cepac Silo à Marseille, où l'acteur doit chanter Barbara, l'artiste disparue il y a 20 ans et avec laquelle, Gérard Depardieu était très lié. Dans de nombreuses villes, le spectacle a été soit perturbé par des manifestations, soit annulé comme au Havre, à Lille , Bordeaux ou Chambéry.

Le concert au Cepac Silo qui doit avoir lieu ce jeudi 15 juin est la dernière étape de ce récital très décrié. De nombreuses manifestations se sont tenues à l'entrée des salles qui accueillaient l'acteur aux 160 films, notamment à Lyon ou à Tours .

"Je pense à toutes ces victimes qui voient Depardieu chanter Barbara"

Ce concert à Marseille suscite l'indignation d'associations féministes qui rappellent que Gérard Depardieu est mis en examen dans une affaire de viol et d'agressions sexuelles et accusé, dans une enquête de Médiapart, de violences sexuelles et sexistes par 13 femmes avec lequel l'acteur a tourné. "Je pense à toutes ces victimes qui voient Depardieu chanter Barbara", avance une militante associative.

À Marseille , une pétition signée par une dizaine d'associations a été adressée au maire de Marseille Benoît Payan pour qu'il interdise la représentation, courrier qui est pour l'heure resté lettre morte.

Rassemblement contre Gérard Depardieu à Lyon le 27 mai dernier. © Maxppp - Norbert Grisay

