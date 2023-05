Polémique autour du centre d'accueil de demandeurs d'asile de Réalmont : l’appel au calme du préfet du Tarn

Cette commune avait déjà été déchirée au sujet de l’accueil de réfugiés. En 2019, la ville de Réalmont aurait pu accueillir 60 femmes yézidies et leurs enfants venus d’Irak dans l’ancienne maison de retraite. Un nouveau projet divise les habitants de cette commune de 3500 habitants entre Castres et Albi. Celui d’un CADA : un centre d’accueil des demandeurs d’asiles. Une cinquantaine de personnes pourraient y être accueillis en vivant dans des logements répartis dans l’ensemble de la commune et des villages environnants. Les CADA fournissent un refuge aux personnes qui ont demandé l'asile en France le temps nécessaire à l’examen de leurs dossiers.

"Des personnes agitent les peurs"

Et la crainte des autorités, c’est que le projet puisse dégénérer. Car c’est le déménagement d’un CADA qui a enflammé il y a quelques mois la commune de Saint-Brévin-les-Pins près de Nantes . Le domicile du maire a été incendié par des opposants. Alors le préfet du Tarn François Xavier Lauch appelle au calme. Il a aussi convoqué une réunion avec tous les élus et parlementaires le vendredi 2 juin. Le préfet insiste : "Actuellement des personnes, sur notre territoire, agitent les populations, agitent les peurs. Et moi, ma crainte, c'est que tout ça, ça se retourne, notamment contre les maires qui nous aident dans cet accueil mais qui ne sont pas les décisionnaires. C'est une décision de l'Etat de créer un CADA. Et donc, quand j'entends le débat sur « Est-ce-que Monsieur le Maire était au courant? Est-ce-que Monsieur le Préfet a fait ça dans le dos de Monsieur le maire? » Je dis stop à ceux qui lancent ces polémiques-là. Je l'ai d'ailleurs dit aux élus de la République. Et donc voilà, ce sont des sujets complexes. Ne retournons pas nos populations contre les élus de la République qui font un travail très important et difficile. On a dans le Tarn assez d'élus qui ont été menacés dernièrement pour qu'on puisse agir en responsabilité."

Vers un énième CADA dans Tarn : j'ai interpellé le ministre Darmanin

2000 tracts pétitions

Il y a déjà trois CADA dans le Tarn avec environ 310 places qui ne sont plus assez suffisantes. Et le préfet mais pour le RN, et notamment le député de la circonscription Frédéric Cabrolier : la population n’a pas été suffisamment concertée sur le sujet. Il a donc fait imprimer plus de 2000 tracts pétitions et les a glissé dans les boîtes aux lettres des habitants de Réalmont. Et donner son avis, et informer a population ce n’est pas mettre de l’huile sur le feu dit le député Tarnais : "Si mettre de l'huile sur le feu, c'est informer mes concitoyens qui n’étaient pas au courant, je veux bien même en prendre le risque. Par contre, j'ai pris par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Brevin-les-Pins, j'ai eu la présence d'esprit dans mon tract de ne pas du tout mettre en cause la parole du maire pour ne pas le mettre en porte-à-faux Il est fort possible qu'il n'ait pas été mis au courant. Je fais attention à ça parce que, à Saint-Brevin-les-Pins, le maire a été mis en difficulté par rapport à ça. Et je suis un politique que je peux être contre. C'est le cas et je peux distribuer un tract pétition comme on l'a toujours fait depuis des décennies."

Les Républicains du Tarn, via leur président Bernard Carayon se sont aussi emparés du sujet. Le maire de Lavaur insiste sur l’inutilité des CADA : "En France, plus d’un demandeur d’asile sur deux voit sa requête rejetée : c’est le cas, en particulier, de ces faux réfugiés venus de Turquie, du Maroc, de Côte d’Ivoire ou d’Albanie, pays qui ne sont pas en guerre."

Et contrairement à ce qui est dit, il n’y a aucun lien entre le « déplacement » des populations sdf de Paris à cause des JO et ce CADA qui est un projet à très long terme qui répond aux besoins en accueil du département du Tarn.