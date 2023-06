Polémique autour du Château de la Buzine : le maire de Marseille ne pliera pas face au petit-fils Pagnol

Le dossier du Château de la Buzine continue d'alimenter les polémiques droite-gauche à Marseille. Alors que la mairie a retiré la gestion du site au petit-fils de Marcel Pagnol, après un appel à candidature pour le renouvellement de la délégation de service public (DSP), la pétition lancée par Nicolas Pagnol recueille de plus en plus de signatures : plus de 38 000 ce jeudimatin. Une pétition très populaire qui ne fera pas pour autant reculer le maire de Marseille. Benoît Payan hausse même le ton et rappelle que Nicolas Pagnol a largement perdu largement l'appel d'offres.

"C'est gravissime ce qui est en train de se passer"

Face à la pétition et les prises de positions politiques, notamment à droite, Benoît Payan répond à la polémique et assure qu'il ne reculera pas. "On me demande de trafiquer une délégation de service public [...], cela ne choque personne ?" questionne le maire, énervé. Pour lui, Nicolas Pagnol et son association ont perdu, et de loin, l'appel d'offres pour la gestion du "Château de ma mère" et il n'est pas question de revenir dessus.

En plus d'un dossier mal ficelé selon le maire, Benoît Payan assure avoir dû relancer au moins une fois l'association de l'héritier de l'auteur, afin qu'elle redépose un dossier bien complet. Au même moment, l'association concurrente, le Centre de la Culture Ouvrière (CCO), présentait le seul dossier "recevable". Quand les deux dossiers concurrents ont été étudiés, c'est celui du CCO qui remporte la gestion du site, avec un projet moins coûteux mais également une proposition solide d'éducation au cinéma destinée aux enfants, l'un des crières prioritaires de l'appel d'offres.

Concernant les activités qui seront proposées au Château de la Buzine, le maire de Marseille ironise même en se questionnant si "les expos Spielberg, Johnny ou James Bond [...] sont les meilleurs exemples pour défendre la culture provençale....", faisant référence à plusieurs évènements organisés par l'association de Nicolas Pagnol.

Face aux critiques l'accusant d'abandonner l'héritage de Marcel Pagnol, Benoît Payan affirme que "la ville de Marseille ne met pas dehors Marcel Pagnol", mais refuse de revenir en arrière. Le maire explique avoir échangé avec Nicolas Pagnol sur les derniers évènements en l'avertissant que ce que demandait son association aujourd'hui (laisser la gestion du site à son association) était illégal, puisque l'appel d'offres est perdu.

Benoît Payan va plus loin et ne s'interdit pas un audit financier de la gestion passée du château, car selon lui "c'est gravissime ce qui est en train de se passer".

Grasset au soutien de la pétition de Nicolas Pagnol

Dans son conflit qui l'oppose à la ville de Marseille, Nicolas Pagnol vient d'obtenir un nouvel allié de taille. La maison d'édition Grasset, l'un des poids lourds de l'édition en France, se range derrière le petit-fils de Marcel Pagnol. Elle encourage ses (nombreux) lecteurs à signer la pétition pour le château.

De son côté, Benoît Payan va officialiser le changement de gestionnaire du Château de la Buzine lors d'un prochain conseil municipal, avant l'été.