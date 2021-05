Polémique autour du film sur Jeanne d'Arc : des centaines de menaces reçues par France 3 Centre-Val de Loire

Le directeur de France 3 Centre-Val de Loire a reçu "des centaines et des centaines de menaces" depuis vendredi dernier, nous indique-t-on à France Télévisions ce mercredi, après la décision de la chaîne publique de ne pas diffuser le film tourné la semaine dernière sur l'hommage à Jeanne d'Arc rendu à Orléans, commandé par la Mairie d'Orléans. Cette décision crée, depuis la semaine dernière, une vive polémique.

Rappelons que plusieurs élus Les Républicains, dont le maire d'Orléans Serge Grouard, dénoncent "une censure" et "une police de la pensée" de la part de France 3 Centre-Val de Loire qui devait au départ diffuser le 8 mai un film sur la Pucelle d'Orléans à l'occasion des fêtes de Jeanne d'Arc. France 3 Centre-Val de Loire rejette toute censure et évoque sa "liberté éditoriale " ("Serge Grouard ou Charlotte d'Ornellas ne sont pas ostracisés ou interdits d'antenne, ils peuvent venir s'exprimer chez nous", nous explique la chaîne*)

Des centaines de messages d'insultes et de menaces

Serge Grouard l'a notamment expliqué vendredi dernier sur le plateau de la chaîne C News, dans une émission durant laquelle le nom et le prénom du directeur de France 3 Centre-Val de Loire ont été cités. Depuis, indique la chaîne, il a reçu "des centaines et des centaines d'insultes et de menaces" (parfois des menaces de mort), que ce soit par courrier, par mail, ou sur les réseaux sociaux (Twitter, Messenger, Facebook...) : "le directeur est traité de communiste, de censeur, de pro Macron". Un message vocal anonyme très menaçant, que France Bleu Orléans a pu écouter, a même été laissé ce mercredi sur le téléphone d'une responsable de la chaîne régionale ("on va s'occuper de sa g... à cette ordure !").

France 3 va porter plainte

La direction de France 3 Centre-Val de Loire indique qu'elle va déposer une plainte auprès du commissariat de police d'Orléans, après ces menaces, et France Télévisions explique être en train d'étudier la possibilité d'une plainte pour diffamation contre Pascal Praud, qui anime l'émission "L'Heure des Pros" sur C News (évoquée plus haut).

Sur l'éventualité d'une protection policière rapprochée pour le directeur de France 3 Centre-Val de Loire (évoquée ce mercredi dans le Canard enchaîné), la chaîne explique que c'est une hypothèse qui est à l'étude, tandis que le commissariat de police d'Orléans dit, ce mercredi soir, n'avoir été saisi d'aucune demande à ce stade.

France 3 va "riposter" ce dimanche

France 3 Centre-Val de Loire dit par ailleurs préparer une riposte sur son antenne dimanche 9 mai, après avoir été mise en cause : une émission spéciale "Vraie Jeanne, fausse Jeanne" suivie d'un débat est annoncée sur la chaîne dimanche à 15h30, sans plus de précisions sur le débat qui suivra la diffusion d'un documentaire sur la libératrice d'Orléans.

La députée LREM du Loiret Caroline Janvier dénonce, dans un communiqué, "l'irresponsabilité" dont fait preuve, selon elle, le maire LR d'Orléans Serge Grouard, dans cette affaire : "ces attaques nominatives répétées contre un journaliste, un responsable médiatique, ne sauraient être tolérées dans une démocratie", réagit Caroline Janvier, qui se dit "très inquiète" de "la façon dont évolue le débat public en ce moment".

Le député Richard Ramos demande à Serge Grouard de s'exprimer

Le député Richard Ramos (Modem) prend la même position ce mercredi soir, dans un communiqué et demande à Serge Grouard "de bien vouloir s’exprimer afin d’apaiser ce climat de violence et peut-être empêcher un drame à venir". Richard Ramos réclame "qu'une protection policière soit accordée à ce journaliste, de façon rapide".

Le Parti communiste du Loiret a, de son côté, publié un communiqué "Serge Grouard met en danger le directeur de France 3 Centre-Val de Loire". Mardi, à l'Assemblée, la députée LR Marianne Dubois avait, elle, dénoncé la censure de France 3, dans l'hémicycle.

Le film commandé par la Ville d'Orléans, et tourné par une société de production (pour un coût de 25.000 euros) sera diffusé ce samedi sur le site internet de la Ville, précise la mairie d'Orléans.

* Charlotte d'Ornellas est une journaliste de Valeurs Actuelles, magazine de la droite identitaire, choisie pour être la voix off du film sur Jeanne d'Arc. Ce choix fait partie des éléments ("mais ce n'est pas le seul, loin de là") qui ont incité France 3 Centre-Val de Loire à ne finalement pas diffuser le film sur son antenne, le jugeant "trop politisé".

La nécessaire indépendance des médias

France Bleu Orléans rappelle l'importance de l'indépendance des médias, notamment de service public, et s'inquiète de voir un journaliste, directeur d'une chaîne, être montré du doigt et menacé pour des raisons éditoriales.