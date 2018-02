L'ambassadeur de Belgique en France s'exprime sur France Bleu Loire Océan. Vincent Mertens de Wilmars trouve "regrettable" la décision du maire de La Roche-sur-Yon de débaptiser le square Albert-1er et affirme exprimer "les sentiments d'une série de compatriotes".

Les deux hommes se sont parlés ce lundi, pour la première fois depuis le déclenchement de la polémique entre l'ambassadeur de Belgique et le maire de La Roche-sur-Yon. C'est Vincent Mertens de Wilmars qui a appelé Luc Bouard, après que France Bleu Loire Océan ait révélé l'existence d'un courrier adressé le 26 janvier dernier par le représentant officiel de la Belgique en France au maire. Dans cette missive, il reproche à Luc Bouard son projet de renommer l'actuel square Albert-1er (roi des Belges de 1909 à 1934) en esplanade Simone Veil, pour rendre hommage à l'ex ministre décédée en 2017

L'ambassadeur confirme ce qu'il a écrit dans son courrier au maire Luc Bouard

Interrogé par France Bleu Loire Océan, l'ambassadeur trouve "tout à fait normal qu'on rende hommage à Simone Veil" mais croit "qu'il y a une autre façon de le faire que de gommer et jeter aux oubliettes le roi Albert-1er". Il parle d'une décision "regrettable" du maire de La Roche-sur-Yon et rappelle que "le Roi-Chevalier est une figure qui a pris une dimension considérable en Belgique, en France et internationalement, comme le roi qui a résisté" pendant la Première Guerre Mondiale.

"Il est légitime que j'exprime les sentiments (...) d'une série de mes compatriotes"

Vincent Mertens de Wilmars poursuit : "peut-être ai-je mis les pieds dans le plat ? Mais je crois qu'il est légitime et normal que j'exprime les sentiments (...) relayés par une série de mes compatriotes". L'ambassadeur, à qui Luc Bouard avait reproché, sur France Bleu Loire Océan, de "s'immiscer dans les affaires de la commune", précise ne pas vouloir "embrayer sur une controverse qui ne doit pas exister" et ne pas être dans "une négociation" avec le maire : "je ne me mêle d'aucune façon de la gestion de La Roche-sur-Yon".

Pour rappel, Luc Bouard a maintenu, ce lundi, son intention de renommer l'actuel square Albert-1er "esplande Simone Veil" (où se déroulent les commémorations et cérémonies patriotiques devant le monument aux morts) et proposé de rebaptiser le boulevard des Belges, dans le centre-ville, boulevard Albert-1er.