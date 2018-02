Seine-Maritime, France

Opération sensibilisation sur les pratiques de la marque Celio. Le collectif Front Social de Rouen s'est mobilisé ce samedi après-midi devant la boutique Celio dans le centre-ville de Rouen, rue du Gros-Horloge. Une quinzaine de personnes se sont réunies hier devant le magasin Celio et ont distribué 500 tracts pour interpeller les passants sur les récents événements.

Le week-end des 3 et 4 février 2018 des vêtements Celio ont été retrouvés lascérés, découpés dans une poubelle. La marque avait alors répondu que ces vêtements étaient importables parce que troués, tachés voire déchirés.

Didier du Front Social Rouen est étonné de voir que les gens lisent tous les tracts © Radio France - Marion Aquilina

Marie-Hélène Duverger, membre du Front Social Rouen, a assuré que le but de la manifestation n'est pas du tout de stigmatiser Celio ou les gens qui achètent chez Celio : "Notre souci c'est d'alerter la population sur ce qu'il s'est passé. Ça nous a scandalisés parce que beaucoup de gens n'ont pas de quoi se vêtir. On est vraiment dans une démarche d'alerte et de discussion avec la population."

Du côté du magasin Celio de la rue du Gros-Horloge, un vigile était à l'entrée et à l'intérieur, le directeur de la Zone Nord de Celio a assuré que "la manifestation n'avait perturbé ni le personnel ni les clients".