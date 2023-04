Polémique du stationnement à Romans : "il faut remettre de la nature en ville" pour la maire

La maire de Romans-sur-Isère Marie-Hélène Thoraval est venu présenter ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche son projet de réaménagement de la place Jean-Jaurès. Le projet va entraîner la suppression de 485 places de parking en centre-ville et suscite l'inquiétude des commerçants, qui ont une nouvelle fois rencontré la maire.

France Bleu Drôme Ardèche : 485 places de stationnement vont être supprimées place Jean-Jaurès pour faire un parc. Vous avez rencontré les commerçants de nouveau ce lundi soir. Qu'est-ce que vous leur avez dit ?

Marie-Hélène Thoraval : Je leur ai rappelé que la concertation a commencé fin 2020. J'ai présenté ce projet à nouveau et ses deux objectifs. Le premier : l'attractivité commerciale et résidentielle. Le second, que personne ne peut ignorer aujourd'hui : l'environnement, à savoir lutter contre les îlots de chaleur mais aussi l'imperméabilité des sols.

France Bleu Drôme Ardèche : Vous parlez de concertation, mais certains des commerçants disent qu'ils n'ont pas été consultés, ou en tout cas pas suffisamment.

Marie-Hélène Thoraval : Tout le monde a été consulté. Pas uniquement aux commerçants. C'est l'ensemble des riverains et des commerçants aussi, des usagers de manière générale qui ont été concertés sur un petit peu plus de deux ans. Et ce lundi soir, des propositions de poches de stationnement supplémentaires ont été faites.

On a fait une première présentation à partir de laquelle j'avais laissé la porte ouverte pour de nouvelles propositions, notamment en terme de stationnement. Aujourd'hui, le stationnement doit être vu dans sa dimension dynamique. C'est-à-dire que l'usager, lorsqu'il arrive à Romans, ne doit pas se poser de questions pour savoir où il va se garer. Et on a constaté d'ailleurs avec la Foire qui s'est déroulée pendant plus d'une semaine sur la ville de Romans et ses 76 000 visiteurs que tout le monde a trouvé à se stationner.

France Bleu Drôme Ardèche : Alors que vous reprochent les commerçants ?

Marie-Hélène Thoraval : Je vais moins généraliser. Il y avait pratiquement 80 commerçants, cinq ont claqué la porte. Les cinq appartiennent à un collectif qui manœuvre plutôt dans un esprit de récupération politique sur ce projet. J'ai l'impression de revoir ce que j'ai vu en 2018, c'est-à-dire la préparation d'une campagne pour les élections municipales. Je préfère travailler avec les gens qui sont constructifs. Quand il y en a cinq qui claquent la porte, quand ils sont 70, il y en a 65 qui ont envie de travailler.

Il y a différents types de commerces. Il y a des commerces qui vont demander une dynamique de stationnement qui va être de très courte durée, moins de 30 minutes, d'autres de la court durée, environ une demi-journée, d'autres encore de la plus longue durée qui va être sur une journée. On travaille ces points-là dans ce qu'on appelle le stationnement réglementé, c'est-à-dire la répartition des places payantes et non-payantes, s'agissant qu'elles sont de courte durée ou de plus longue durée. Par exemple, les commerces de bouche sont très intéressés par les bornes "arrêt-minute" qu'on a déjà expérimenté sur le cours Pierre Didier et qui donne entière satisfaction.

France Bleu Drôme Ardèche : Quelles solutions pour les personnels de santé, comme les infirmiers et infirmières qui ont besoin de se garer en centre-ville ?

Marie-Hélène Thoraval : Je les ai reçu lundi, puis les personnes qui travaillent aussi dans le cadre des aides à domicile. Il faut trouver du cousu-main. Je leur ai proposé au vu des différents éléments qu'ils nous ont donné une formule d'abonnement qui leur permettra de se stationner où ils veulent, que ce soit en zone de courte durée ou en zone longue durée, sans se préoccuper d'un quelconque horodateur.

Le stationnement payant est intéressant pour eux parce qu'il permet une rotation. Si vous avez du stationnement gratuit, les gens sont postés là à la journée, voire à la semaine. Donc il n'y a pas de places disponibles.

France Bleu Drôme Ardèche : Il y a eu trois démissions dans votre équipe à cause de ce projet. Comment vous les expliquez ?

Marie-Hélène Thoraval : C'est un projet d'envergure qui va radicalement transformer la physionomie de Romans et être un élément d'attractivité. Il faut avoir cette capacité à se projeter. L'ensemble de l'équipe est en accord sur le fait qu'il est absolument nécessaire de faire quelque chose. Je pense que les trois qui ont démissionné étaient peut-être un peu plus fragiles sur ces dispositions-là. Je le comprends, je le regrette aussi. Mais toujours est-il que, avec l'ensemble de la majorité, nous avançons.

France Bleu Drôme Ardèche : Pouvez-vous rappeler en quoi consiste ce projet et son coût ?

Marie-Hélène Thoraval : C'est vraiment un espace qui est non pas végétalisé, mais radicalement naturel. Il faut remettre de la nature en ville pour lutter contre les îlots de chaleur, c'est-à-dire abaisser la température et désimperméabiliser le sol.

On ne met pas uniquement des pelouses. On plante énormément. Ce sont un peu plus de 300 arbres qui vont être plantés, 4500 arbustes et des milliers de plantes vivaces. Ce sera enfin un lieu de destination végétalisé, et autrement mieux considéré que peut l'être un parking avec des voitures toute la journée. Le coût sera de 6 millions d'euros et les travaux vont commencer à partir de l'automne, notamment sur les réseaux. Le projet devrait être livré fin 2025.

De nouvelles réunions auront lieu début juin, spécialement dédiées à chaque typologie d'usagers pour vraiment faire en sorte qu'ils choisissent la répartition des places de stationnement.