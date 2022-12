Polémique politicienne autour des repas servis dans les écoles toulousaines

Dans un courrier adressé à l'adjoint au maire de Toulouse, chargé du "bien manger", la conseillère municipale d'opposition Agathe Roby demande à l'élu Jean-Jacques Bolzan de servir au prochain conseil municipal le même menu que celui proposé aux enfants dans les cantines des écoles publiques de Toulouse. "Avec des quantités pour adultes", précise la conseillère municipale, membre du groupe "Alternative pour une Métropole Citoyenne". Jean-Jacques Bolzan ne souhaite pas "rentrer dans son jeu" et lui répond qu'elle est la bienvenue dans les cantines pour déjeuner auprès des enfants, "qu'on ne laisse pas mourir de faim et à qui on propose des repas aux qualités nutritionnelles normées".

Ce sont les repas servis dans les écoles maternelles que ciblent particulièrement Agathe Roby, qui poste des photos sur le réseau social Twitter :

Interrogée par France Bleu Occitanie, Agathe Roby considère que "les enfants ne mangent pas correctement à la cantine, contrairement à ce que fait croire la ville de Toulouse à travers sa communication. Le prix de la cantine n'a certes pas augmenté, mais on a pratiqué des coupes sur la quantité servie en maternelle. Pour des enfants de 6 ans, c'est parfois trop peu, surtout quand c'est peut-être leur seul gros repas de la journée quand ils vivent au sein de familles très précaires. Le repas est aussi parfois servi froid et les fruits ne sont pas mûrs."

Jean-Jacques Bolzan, élu au "bien manger" à Toulouse, explique qu' "on est passé dans les cantines, il y a un an, de cinq composants à quatre composants, afin de lutter contre le gaspillage car on constatait que les enfants ne mangeaient pas les cinq composants : entrée, plat, fromage, pain, dessert. Dans le même temps, on a retravaillé l'équilibre des repas".

Pour Agathe Roby, le pain "doit être un féculent d'accompagnement et pas le principal féculent", elle dénonce aussi des repas "peu attrayants visuellement, tristes, qui ne suscitent pas le plaisir alors que ce sont des qualités importantes pour susciter le goût et que la cantine est un moment important de la sociabilisation scolaire". Pour elle, il faudrait une seconde cuisine centrale à Toulouse et pour les nouvelles écoles, que les cuisines soient construites dans les locaux, pour permettre une préparation des repas sur place avec de meilleures qualités gustatives.

Jean-Jacques Bolzan précise que les 35.000 repas servis chaque jour aux écoles sont élaborés chaque mois sous forme de menus, en présence de la directrice de la cuisine centrale, d'une diététicienne, d'un élu, de représentants des écoles. "La restauration collective est réglementée, on ne peut pas servir de féculents tous les jours, il y a des grammages à respecter, on essaie de ne pas donner le pain en entrée pour que les enfants mangent l'entrée."

Baguettes bio en circuit court

Depuis le 7 novembre dernier, des baguettes bio préparées par quatre artisans boulangers de Haute-Garonne sont distribuées dans les écoles publiques de Toulouse. Un tiers de ces baguettes sont produites à partir de blé cultivé à Toulouse, au domaine de Candie . Le domaine produit 102 tonnes de blés et 300 000 baguettes seront distribuées.

La de la cuisine centrale toulousaine explique qu'auparavant "les baguettes étaient d'origine industrielle, biologique mais la qualité du pain était moins bonne car il fallait mettre ces baguettes au réfrigérateur avant de les distribuer aux établissements scolaires." Désormais, les boulangers qui ont remporté l'appel d'offre avec la ville de Toulouse livrent eux-mêmes les écoles directement. La recette a été améliorée avec l'ajout de son pour renforcer sa qualité nutritionnelle. L'apport en fibres, en protéines et en minéraux est meilleur, et améliore la qualité globale des repas. "On ne peut pas imposer l'origine blé toulousain pour le moment dans les appels d'offres publics mais le fait de passer par des artisans garantie une meilleure qualité." En 2023, toutes les viandes fraiches de la cuisine centrale seront durables ou sous signe officiel de qualité (Label Rouge, Bio ou Bleu blanc cœur).

"Nos enfants ne sont pas si malheureux"

Les parents, interrogés par France Bleu Occitanie, sont plutôt satisfaits des repas proposés à leurs enfants. Un papa qui a ses feux filles à l'école public témoigne : "Elles ne se plaignent pas, elles goûtent les légumes même si elles ne mangent pas tout. Mais elle ne rentrent pas affamées à la maison." Une autre maman est un peu plus critique : "Ils devraient leur proposer une alimentation adaptée à leur jeune âge. Des pâtes, du riz comme féculent plutôt que du pain. Les plats sont parfois trop élaborés, comme pour un adulte."

Les enfants que l'on a interviewé en ont un peu marre, il est vrai, de la salade très souvent proposée en entrée. Ils s'échangent parfois des plats, des desserts entre eux et tous reconnaissent qu'ils peuvent demander "du rab".