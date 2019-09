Polémique sur l'accueil des enfants handicapés : Sophie Cluzel va rencontrer les familles dans la Drôme

"Je viendrai dans les 15 jours qui viennent pour rencontrer les parents" : Sophie Cluzel veut définitivement mettre fin à la polémique déclenchée par l'Adapei de la Drôme. Selon l'association, 240 enfants handicapés n'ont toujours pas de solution pérenne pour être accueillis en institut médico-éducatif. Selon la secrétaire d'Etat, la situation n'est pas aussi caricaturale :

" Sur les 240 cas mentionnés, 141 enfants sont scolarisés. Soit dans des Ulis (unitée localisée pour l'inclusion scolaire) pour des enfants qui ont besoin de plus d'accompagnants au sein de l'Education Nationale soit dans des établissements médico- sociaux qui ne sont pas gérés par l'Adapei. 17 (élèves) ne sont plus en âge d'être scolarisés et 75 sont inconnus de nos services. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inscrits à la maison départementale des personnes handicapées ou qu'ils ont déménagé. Nous ne les connaissons pas. pour qu'on puisse répondre aux enfants en situation de handicap, il faut qu'il ait un dossier (dans cette MDPH) afin qu'on puisse répondre et mettre en place les réponses qui correspondent à leur besoin. Tout cela pour vous dire qu'il y a encore une dizaine de familles qui n'ont pas de solution satisfaisante et tant qu'elles ne sont pas satisfaisantes, mes services y travaillent".