Polémique sur l'arrivée à Avignon d'un joueur de rugby suspendu pour insulte raciste

Le club de rugby à 13 d'Avignon recrute un ancien joueur de rugby à XV ! C'est rare que des joueurs passent du XV au XIII. D'habitude c'est plutôt l'inverse mais ce passage se fait dans des conditions très particulières : Ludovic Radosavljevic revient à Avignon car il ne peut plus jouer au 15. Il a été suspendu pendant 26 semaines par la fédération de rugby à XV pour avoir lancé sous le maillot d'Aix-en-Provence une insulte raciste à un joueur camerounais de Nevers en septembre dernier.

Le demi de mêlée devait jouer officiellement avec le SOA dans deux semaines. Triple champion de France de rugby avec Clermont-Ferrand et Castres, Ludovic Radosavljevic a d'abord du convaincre les dirigeants du Sporting Olympique Avignon qu'il regrette ses propos racistes. Le club a décidé de lui donner une deuxième chance. Mercredi, la fédération de rugby à treize a suspendu la nouvelle licence de Ludovic Radosavljevic. Un comité d'éthique doit se réunir en urgence sur cette "situation particulière".

Deuxième chance espérée à Avignon

Florian Bissière, le vice président du club d'Avignon, a évidemment discuté de ces insultes avec Rado avant de signer Florian Bissière, le vice-président du SOA : "bien sûr qu'il y a eu une discussion avant même que Ludovic commence un entraînement. C'était indispensable. Tout monde connaît l'homme alors les joueurs, les bénévoles et le staff ont été unanimes pour qu'il joue à Avignon. Ce que les gens vont dire, on s'en soucie peu. Le principal était de donner une deuxième chance à quelqu'un qui regrette ce qu'il a dit_. C'est son seul écart en vingt ans de carrière. Aujourd'hui, l'attitude des rugbymen est de plus en plus regardée et tant mieux car le racisme n'a pas sa place dans le sport. Ludovic Radosavljevic nous a confié 'si je viens, je ne veux vous donner aucun tort.' Cette charte de bonne conduite, on l'impose à tous nos joueurs. Les circonstances auraient été différentes s'il ne s'était pas excusé. C'est quelqu'un qui mérite une deuxième chance."_

Licence suspendue par la FFR 13

La fédération française de rugby à treize évoque "la situation particulière de ce joueur" et ajoute que "la licence a été immédiatement suspendue à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du comité d’éthique de la FFR XIII saisi en urgence".