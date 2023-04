Polémique sur le chemin de Compostelle au Puy-en-Velay : le GR65 a-t-il une alternative "historique" ?

Depuis plus de vingt ans, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, juste après le départ du Puy-en-Velay, un homme prétend que le tracé officiel, le GR65, a été détourné par la municipalité à des fins commerciales. Il arrête les pèlerins, leur raconte son histoire et leur propose son alternative, la présentant comme étant la seule et l'unique "voie historique".

Au départ du Puy-en-Velay, Christophe et ses amis pensaient prendre le GR65, "nous étions à l'office de 7 heures et puis nous sommes partis" mais surprise... quelques kilomètres plus tard, à une bifurcation entre Saint-Christophe-sur-Dolaison et le lieudit "La Roche", Alain les attend : "il nous demande si on fait le chemin, commence à marcher avec nous". Le "vrai chemin", selon Alain, passerait par Bains et son église datant du XIIe siècle, l'église Sainte-Foy. Christophe raconte que s'ils ont facilement trouvé l'église grâce au balisage d'Alain, retrouver le GR65 est plus complexe, "nous avons dû mettre le GPS pour retrouver Montbonnet et nous avons marché deux kilomètres sur le bord d'une départementale".

Cette mésaventure arrive à beaucoup de pèlerins explique Christian, gérant d'un gîte à Montbonnet : "il détourne entre 20 et 60 personnes par jour ! Et ça dure depuis vingt ans, des plaintes ont été déposées, des mains courantes aussi, mais rien n'y fait". Ce qui l'embête, ce n'est pas l'existence d'une variante "ce chemin, il existe; mais détourner les pèlerins du GR65 nous fait du mal". L'impact est d'une part financier, les randonneurs qui suivent le chemin d'Alain se retrouvent à éviter Montbonnet "et quand on appelle nos clients, ils nous disent qu'ils n'ont pas réussi à retrouver le chemin. Pire, parfois, nous sommes obligés d'aller les chercher parce qu'ils sont perdus".

Carte du chemin de Compostelle au Camino du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, départ du GR65. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Un panneau pour prévenir les pèlerins de la présence d'Alain

En 2016, l'agglomération du Puy-en-Velay a même porté plainte pour l'arrêter, mais qu'importe, Alain est là tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Connu de tous, chacun se pose la question de ses véritables intentions.

Alors à la bifurcation entre le GR65 et la "voie historique", l'agglomération et la Fédération Française de Randonnée ont placé un panneau où on peut lire : "attention, n'écoutez pas les personnes qui vous proposent d'autres itinéraires".

GR65 ou "voie historique" : quel est le véritable tracé du chemin de Compostelle ?

Jean-Marc Faux est le vice-président des Amis de Saint-Jacques, il explique que tout le monde aimerait que le tracé passe sur le véritable chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est mission impossible. Dans les anciens textes et notamment dans le cinquième livre du Codex Calixtinus consacré aux Chemins de Saint-Jacques, l'église de Sainte-Foy est bien mentionnée, "mais nous avons seulement des indications, des lieux sacrés, raconte Jean-Marc Faux, nous ne connaissons pas le trajet précis de l'évêque Godescalc, premier pèlerin européen à partir en pèlerinage*".***

En clair, dire que l'on est sur une voie historique, c'est possible*, "tout le temps, parce qu'il y avait une multitude de chemin, mais dire que c'est ce chemin là qui est historique et ce chemin qui ne l'est pas, c'est une hérésie complète. C**haque pèlerin prenait le chemin que les villageois lui indiquait ou qu'il connaissait*". En plus de cela, il faut prendre en compte que les chemins d'hier, sont les routes d'aujourd'hui, rendant la randonnée beaucoup plus dangereuse. Jean-Marc Faux ajoute que la variante par Bains sur le GR65 existe bel et bien et que le tracé est balisé, entretenu et sécurisé, ce qui n'est pas le cas du chemin alternatif d'Alain. C'est pour cette raison que Jean-Marc Faux continuera de conseiller le GR65 aux pèlerins.