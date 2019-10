Polémique sur le voile : la maman belfortaine prise à partie au conseil régional sort de son silence

Belfort, France

Elle n'avait pas parlé depuis l'incident. Fatima, la maman belfortaine prise à partie vendredi dernier par un élu du rassemblement national lors de la session du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, parle pour la première fois. Elle, à qui on a demandé d’enlever son voile lors d'une sortie scolaire, et qui se retrouve symbole de cette question sur le voile, a répondu aux questions du collectif contre l’islamophobie. Elle revient longuement sur l'incident et sur ces conséquences sur sa vie.

J'étais là sans être là

Elle raconte d'abord son arrivée dans l'hémicycle de la région. Elle s’installe discrètement. Elle ne comprend pas d'abord que celui qui est en train de crier s'adresse à elle. Elle entend "au nom de la laïcité", puis elle comprend.

Les enfants autour d'elle s'agitent, et là, dit-elle, elle s'est mise à sourire pour les protéger. "Franchement, j'étais là sans être là". "La seule chose que j'ai vu c'est la détresse des enfants". Fatima a entendu des conseillers régionaux la soutenir, lui dire de rester, mais quand son fils s'est mis à pleurer, dit-elle, elle est partie.

Elle a été prise à partie très violemment ensuite par une élue

Là, l'incident se poursuit, elle est prise à partie très violemment par une conseillère régionale RN qui lui dit : " Vous allez voir, on va gagner. Les Russes vont arriver !". "Elle était à la limite de me bousculer. Heureusement un vigile est intervenu, ce qui m'a rassurée". "Elle avait un regard... quand je ferme les yeux, je la revois".

Je suis fatiguée, j'ai peur de tout

Fatima raconte aussi l'après. Le retour à Belfort. Elle a mis un peu de temps à comprendre ce qui s’était passé, à réaliser qu'en quelques jours elle est devenue un symbole, avec sa photo partout. "Je suis fatiguée, j'ai peur de tout". Son fils a fait des cauchemars, il est suivi par un psychologue. Devant lui, elle s'efforce de dédramatiser, de reparler de l'incident en riant, en lui disant qu'il est une star partout sur les réseaux sociaux.

Ses convictions ont été mises à mal

Ce qu'elle regrette le plus, c'est que ce contre quoi elle luttait depuis toujours est arrivé. Aux enfants qui avaient envie de se replier dans le communautarisme, qui disaient que la France était contre eux elle répondait toujours que ce n’était pas vrai. Là, à la fin de l'incident, ils lui ont dit : "Tu vois on te l'avais dit ils ne nous aiment pas ! Et là je ne pouvais même plus parler. Les enfants sont venus là pour apprendre : qu'ont-ils appris ?".