Polémique sur les réseaux sociaux après une photo d'élus devant l'Hyper Cacher à Paris

La photo a été supprimée mais elle a alimenté une polémique sur les réseaux sociaux depuis ce lundi 9 janvier. Des élus, dont plusieurs députés parisiens, ont été immortalisé tout sourire devant l'Hyper Cacher, pendant l'hommage rendu aux victimes de l'attaque terroriste qui a fait cinq mort et neuf blessés en 2015.

ⓘ Publicité

C'est le tweet de la députée de la 8ème circonscription de Paris et porte-parole du groupe Ecologiste à l'Assemblée Nationale Eva Sas qui a attiré les foudres des internautes. Sur la photo qu'elle a publié, puis supprimé donc, Eva Sas est accompagnée du premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, la maire EELV du 12e arrondissement Emmanuelle Pierre-Marie ainsi que du maire DVG du 20ème arrondissement Eric Pliez.

Ce qui est reproché par les internautes, c'est ce décalage entre la gravité de l'évènement et le sourire des élus.

Les excuses des élus souriants

Face au tollé, Eva Sas a présenté ses excuses, toujours sur Twitter, pour "une photo totalement inappropriée" publiée selon elle "par erreur" et qui "ne reflète en rien notre recueillement et notre émotion lors de cette cérémonie". Tout comme Emmanuelle Pierre-Marie qui affirme que l'image "ne reflète en rien notre recueillement lors de cette cérémonie et notre combat en faveur de la lutte contre l’antisemitisme".