Strasbourg, France

Trois des trente quartiers dits de reconquête républicaine se situent en Alsace. Ces quartiers sont décrits par le ministre de l'Intérieur comme "des territoires où la délinquance et les trafics ont augmenté de manière forte" et "où les habitants ont parfois peur de sortir de chez eux".

Le Neuhof, la Meinau et Bourtzwiller

Quinze à trente policiers supplémentaires viendront renforcer les effectifs au Neuhof et à la Meinau, dans le sud de Strasbourg. Ils ne formeront pas de nouvelle brigade spécialisée, précise le ministère. Le chef de la police nationale du Bas-Rhin justifie ce choix par la hausse de la délinquance.

Le chef de la @PoliceNat67, Jean-François ILLY, présente la #PoliceSécuritéQuotidien pour #Strasbourg, dans les quartiers du Neuhoff et de la Meinau, axée notamment sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et la sécurité dans les transports. pic.twitter.com/Wnqjhp12xz — Police Nationale (@PoliceNationale) February 8, 2018

Ça ne correspond à rien. La PSQ devait être une philosophie pour tous les policiers, mais on s'aperçoit comme on le craignait que ça va être un espèce d’îlotage renforcé." - Sébastien Gérardin, Alliance Police nationale

"On va faire de la sécurité dans le quartier, donc aucun intérêt pour nous", s'agace le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police nationale du Bas-Rhin Sébastien Gérardin.

Le Haut-Rhin est aussi dans le viseur du gouvernement. La présence policière sera également plus forte à Bourtzwiller dans le nord de Mulhouse. Dans ces trois quartiers, les renforts sont attendus en septembre ou janvier prochain.

Côté gendarmerie, deux unités seront lancées à Strasbourg et Wissenbourg d'ici un an. Appelées brigades de contact, leur but sera de consolider les liens entre la compagnie, la population et les élus locaux.