Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a inauguré ce mardi dans l'Essonne le dispositif des "quartiers de reconquête républicaine" (QRR). 30 quartiers difficiles vont être dotés d'effectifs et de moyens de police supplémentaires d'ici l'été 2019.

Les premiers effectifs de police supplémentaires vont être déployés dans les jours à venir. Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a lancé ce mardi dans la cité des Tarterêts de Corbeil-Essonnes (Essonne) un nouveau dispositif pour lutter contre la délinquance et les trafics : les "quartiers de reconquête républicaine" (QRR).

30 quartiers dotés d'effectifs de police supplémentaires

C'est dans ces quartiers que va être déployée la police de sécurité du quotidien (PSQ) présentée en février dernier. D'ici le mois de décembre, 300 fonctionnaires supplémentaires vont être envoyés dans une quinzaine de quartiers sensibles. Une deuxième vague de renforts de 300 autres agents dans 15 nouveaux sites sera déployée avant juin 2019.

Le gouvernement veut s'appuyer sur les sorties d'écoles de police, les cycles de mutations et profiter des nouvelles marges de manœuvre opérationnelles permises par les quelque 10.000 recrutements supplémentaires de policiers et gendarmes prévus d'ici la fin du quinquennat. Le but est d'étendre le dispositif à 60 quartiers d'ici 2022.

60 quartiers de reconquête républicaine seront créés durant le quinquennat. Dont 30 entre 2018 et 2019.

1300 effectifs supplémentaires leurs seront dédiés.

➡️ Présence renforcée

➡️ Contact accru

➡️ Lutte accentuée contre la délinquance & trafics #PoliceSécuritéQuotidienpic.twitter.com/yXoQARePZO — Gérard Collomb (@gerardcollomb) February 8, 2018

"Concentrer les moyens sur un nombre limité de quartiers"

"L'idée des QRR est de concentrer les moyens sur un nombre limité de quartiers", fait-on valoir au ministère. Concrètement, chaque nouveau QRR bénéficiera de 15 à 30 renforts nets par rapport à leur effectif de base.

Des jeunes policiers sortis d'écoles mais surtout des fonctionnaires expérimentés qui viendront renforcer des brigades spécialisées comme les BAC (brigades anti-criminalité) ou les BST (brigades spécialisées de terrain).

Objectif : lutter contre les trafics

Dans un entretien au Monde le 8 février, le ministre avait présenté ces quartiers comme des "territoires où la délinquance et les trafics ont augmenté de manière forte, où les habitants ont parfois peur de sortir de chez eux, de prendre le bus". Les effectifs supplémentaires permettront "un renforcement de la présence policière sur le terrain mais aussi des unités en charge de l'action judiciaire de proximité", explique-t-on à Beauvau.

La lutte contre les trafics sera l'un de leurs objectifs majeurs, en particulier sur les stupéfiants, selon un modèle expérimenté à Marseille. Chaque département accueillant un QRR disposera d'une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) qui doit permettre un "décloisonnement" du renseignement criminel, avec un service chef de file.

Autre objectif : le renforcement des contacts avec la population et les partenariats avec les élus et les autres administrations de l'Etat.

► Les 15 quartiers dotés d'effectifs supplémentaires d'ici décembre 2018 * :

Le Mirail (Toulouse, Haute-Garonne) - 30 policiers

Bordeaux-Maritime (Bordeaux, Gironde) - 15 policiers

Le Mosson; La Paillade (Montpellier, Hérault) - 21 policiers

Lille Sud; Fives - Moulins (Lille, Nord) - 30 policiers

Le Bois-l'Abbé; Les Mordacs; Sept (Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne) - 20 policiers

Lochères; Dame blanche (Sarcelles/Garges-lès-Gonesses, Val-d'Oise) - 15 policiers

Les Merisiers (Trappes, Yvelines) - 15 policiers

Les Beaudottes (Sevran, Seine-Saint-Denis) et Gros Saule (Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis) - 20 policiers

Les Tarterêts (Corbeil-Essonnes, Essonne) - 30 policiers

CSP Lyon (8e arrdt) (Lyon, Rhône ) - 30 policiers

Ousse des bois; Saragosse (Pau, Pyrénées-Atlantiques) - 10 policiers

Le Neuhof et la Meinau (Strasbourg, Alsace) - 20 policiers

Quartiers Nord (3e, 14e et 15e arddts) (Marseille, Bouches-du-Rhône) - 30 policiers

Planoise (Besançon, Doubs) - 15 policiers

* 300 policiers seront déployés dans 15 autres quartiers sensibles d'ici juin 2019.