Police de sécurité du quotidien : les habitants des Résidences à Belfort plutôt favorables

Emmanuel Macron a dévoilé ce mercredi les grandes lignes de sa PSQ (Police de Sécurité du Quotidien) mise en place dès l'an prochain dans une quinzaine de villes test. Aux Résidences à Belfort ou l’ancienne police de proximité était implanté, les habitants interrogés sont plutôt favorables.

Cette nouvelle police sera testée dans une quinzaine de villes dès 2018. D’autres communes pourront ensuite se porter candidates. L’an prochain, 1 870 personnes seront recrutées sous l'autorité conjointe des maires et des préfets. Le chef de l'Etat n'a pas parlé du retour des bureaux de police dans les quartiers mais il veut plus de présence, plus de proximité avec la population.

Une police de proximité bis ?

Emmanuel Macron assure que sa police sera différente de l’ancienne police de proximité supprimée en 2002 par Nicolas Sarkozy. Elle avait été créée sous le gouvernement Jospin par l'ancien parlementaire et maire de Belfort Jean-Pierre Chevénement, ministre de l'intérieur de l’époque. Dans le quartier des Résidences à Belfort, une police de proximité avait été installé au centre commercial en 2000 dans le carré liberté. Comme les autres, son local a depuis été fermé.

Les rondes policières ne suffisent plus, selon les habitants

Il n'y a pas débat aux Résidences. De part et d'autre du boulevard Kennedy, toutes les personnes interrogées sont pour le retour d'une police plus proche des habitants. « En 2000, ça bougeait beaucoup, ils patrouillaient souvent et discutaient avec les gens » se souvient Daniel, ancien habitant du quartier, qui avait assisté à l’installation de la police de proximité dans un local du carré liberté. Christiane gère depuis 1999 le bureau de tabac du centre commercial des Résidences. Elle a elle aussi connu l'ancienne police de proximité qui se trouvait à deux pas de son magasin. « A leur installation, nous n’avons pas vu trop de différences à part qu’il y avait beaucoup plus de rondes. Aujourd’hui, nous avons des petits soucis mais personne n’a jamais été agressé. Cela reste convivial » indique cette commerçante favorable à un retour d’une police plus proche des habitants. « Oui, je suis d’accord mais pour faire de la prévention, du dialogue et pas de la répression » ajoute Christiane.

Une PSQ à Belfort ?

Cette nouvelle police sera d’abord testée dans une quinzaine de villes dès l’an prochain mais cela n’empêchera pas d’autres communes de se porter candidates. Annie espère que ce dispositif sera étendu à toutes les villes dont Belfort et son quartier. « Ce serait bien pour les Résidences. Il y a beaucoup de problèmes ici : des bagarres, des voitures en feu, du trafic de drogue. J’ai déjà vu des policiers courir derrière des jeunes jusque dans les talus » explique cette habitante de la rue de Copenhague.

Nicolas Sarkozy a commis une erreur – Malek , figure des Résidences

Dans le quartier, beaucoup pensent qu’il fallait maintenir la police de proximité au lieu de mettre des caméras de surveillance partout et d'armer les policiers municipaux. Pour Malek une figure des résidences, « Nicolas Sarkozy a commis une erreur en abandonnant cette police de proximité en 2002 ». Pour lui, les nouveaux agents qui vont faire leur apparition l'an prochain devront intervenir en priorité dans les bus. « Il y a des jeunes qui se font agresser. C’est arrivé à ma fille, un type a essayé de lui arracher son portable des mains dans un bus. Ces nouveaux policiers pourraient donc monter dans les bus pour rassurer les passagers » explique Malek qui estime qu’on ne peut pas mettre un agent derrière chaque habitant… et que c’est aussi au citoyen de dénoncer ou d'agir quand la situation le permet.