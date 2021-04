Police et gendarmerie des Landes renforcent leurs contrôles pour le week-end de Pâques

Les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés dans les Landes à l'occasion du week-end de Pâques, annonce la préfète. Des contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas de regroupement de plus de six personnes, pour vérifier que le couvre feu est bien respecté et le port du masque dans les rues où il est obligatoire.

En revanche pour les déplacements au delà de 10 km de son domicile, les forces de l'ordre ont reçu la consigne d'être tolérantes ce week-end. De nouvelles restrictions entrent en vigueur mardi prochain, le 6 avril. "L'idée est de pouvoir dire aux gens que ces contrôles vont être beaucoup plus systématiques, même si auparavant nous en faisions, et d'amener les gens à comprendre que de toute façon c'est un état de nécessité", explique le Commandant Verdé, Chef d'Etat Major de la Direction Départementale de la sécurité publique dans les Landes, présent ce vendredi sur un contrôle routier à Mont-de-Marsan.