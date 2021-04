Police : le nouveau patron veut "mettre plus de bleu sur le terrain" dans l'Eure

Il a passé 18 ans dans l'armée française dans les blindés cavalerie qu'il a quittée chef d'escadron et depuis 13 ans de la police nationale. À 48 ans, le commissaire divisionnaire Olivier Beauchamp, père d'une petite fille de treize mois, a pris ses fonctions ce lundi au commissariat d'Évreux en tant que directeur départemental de la sécurité publique de l'Eure, dont l'intérim était assuré par la commissaire de Val-de-Reuil Alexandra Capogna. Pas encore de feuille de route pour le commissaire divisionnaire "on va commencer un cycle d'audits de manière à avoir une bonne photo de la direction départementale avant de pouvoir prendre les mesures et de donner les objectifs" assure-t-il. Un des objectifs du directeur central de la police nationale et de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur est de "mettre plus de bleu sur le terrain, plus de policiers en tenue" explique Olivier Beauchamp.

C'est en mettant plus de bleu sur le terrain qu'on lutte non seulement contre l'insécurité mais aussi contre la délinquance en général - Olivier Beauchamp, directeur départemental de la sécurité publique de l'Eure

Un département que le commissaire divisionnaire , Rouennais de naissance et Brayon de cœur découvre : "C'est un département où il fait bon vivre mais c'est aussi un département dans lequel la délinquance prend des formes évolutives auxquelles il faut être attentif" prévient le préfet de l'Eure Jérôme Filippini qui souligne une baisse de la délinquance générale, une forte baisse des atteintes aux biens et une stabilité des violences aux personnes. Jérôme Filippini entend cette année intensifier la lutte contre les stupéfiants et pour le représentant de l’État, les chiffres sont encourageants. 38 kilos de résine de cannabis, 27 kilos d'herbe, 1200 plants et 283.000 euros d'avoirs criminels ont été saisis sur les trois premiers mois de l'année, soit plus que sur toute l'année 2020. 150 amendes forfaitaires délictuelles (pour possession de moins de 10 grammes de cannabis) ont été dressées.

37 policiers en plus dans l'Eure en 2021

Il y a dans l'Eure 319 fonctionnaires de police, répartis sur trois circonscriptions, Évreux, Vernon et Louviers-Val-de-Reuil. Le ministre de l'Intérieur a annoncé récemment des renforts, 16 dans la circonscription de Louviers-Val-de-Reuil (10 sont arrivés en février 2021), 16 à Vernon et 5 à Évreux (5 prendront leurs fonctions à Vernon et 3 à Évreux prendront leurs fonctions le 10 mai 2021) : "Ça permet de remettre à niveau l'ensemble des circonscriptions puisque avec les mouvements naturels des mutations, on avait perdu des effectifs" précise Olivier Beauchamp.

Ça va permettre de réactiver probablement des terrains dès la fin de l'année - Olivier Beauchamp

Avec ces effectifs supplémentaires, il devrait y avoir le même nombre de policiers dans l'Eure qu'en 2017.

