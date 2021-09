1er bilan pour la brigade commune franco-italienne qui surveille la frontière et traque les passeurs

La France et l'Italie ont créé une unité de police pour gagner en efficacité dans la surveillance des frontières. Face à la forte hausse du nombre de migrants illégaux et à l'impunité des passeurs, cette brigade peut intervenir de chaque côté de la frontière et obtient des résultats prometteurs

Les polices françaises et italiennes sont main dans la main pour lutter contre l'immigration et les réseaux de passeurs. Pour tenter de casser les filière de "trafic humain" et de crimes transfrontaliers, la France et l’Italie ont créé en décembre dernier une brigade mixte composée de policiers des deux pays. Après une phase expérimentale, l’heure est aujourd’hui à un premier bilan. Fernand Gontier, directeur central de la police aux frontières (PAF), et son homologue transalpin, Massimo Bontempi, étaient mercredi à Menton, dans les locaux de cette brigade installée côté français, pour tirer les premiers enseignements de cette coopération.

MAssimo Bontempi et Fernand Gontier et la brigade Franco-italienne © Radio France - Alexandre Mottot

Concrètement qu'est-ce qui change sur le terrain ?

La Police de l'air et des Frontière française opère déjà des patrouilles bi-nationales, mais ces actions sont ponctuelles. La constitution de cette unité a quant à elle l'ambition de durer. Emmanuelle Joubert la directrice départementale de la police aux frontières (PAF) l'explique sans détour. "Sur le terrain, ce sont deux policiers français et deux policiers italiens au minimum, qui interviennent de part et d'autre de la frontière, sans considération finalement de cette ligne frontière alors que normalement, les policiers français, pour se rendre du côté italien, doivent avoir l'autorisation. Et inversement, on ne peut pas venir en tenue armée dans un Etat étranger".

La Directrice conclue "là, ça permet d'avoir une équipe qui n'est pas tenue par cette obligation puisque c'est le policier du pays concerné qui est responsable de la patrouille". De cette façon les binômes peuvent franchir la frontière dans les deux sens sans problème.

Massimo Bontempi et Fernande Gontier les directeurs de la PAF respectivement de l'Italie et de la France © Radio France - Alexandre Mottot

Quel bilan?

Le directeur central de la police aux frontières français Fernand Gontier dresse un bilan plutôt prometteur de cette coopération d'un type nouveau décidée par les autorités des deux pays lors du 35 ème sommet Franco-italien en février 2020. 8 mois après son lancement, cette police mixte totalise 7500 contrôles individuels et 27 arrestations dont un gros bonnet de la mafia nigériane recherché en Italie. Les binômes ont effectué 2730 contrôles automobiles, dont une centaine dans les trains transfrontaliers.

Les objectifs opérationnels sont les mêmes des deux côtés des Alpes : intercepter les immigrants clandestins et de casser les flux en pourchassant les passeurs. Il y a donc deux polices et une ambition : obtenir des résultats. Pour Fernand Gontier "nous avons le même métier qui est de lutter contre les trafiquants. Il y a eu beaucoup plus d'interpellations depuis la création de l'unité, notamment de personnes recherchées et de passeurs". L'action des binômes franco-italiens s'en retrouve considérablement simplifiée. "L'opération commence en France ou commence en Italie, puis on franchit la frontière, et ensuite, on accompagne, on surveille le passeur et l'interpellation est réalisée. Il y a continuité de l'action de police. Il n'y a pas d'interruption de l'activité de police. _Le policier franchit lui même avec son collègue la frontière pour procéder à l'arrestation en flagrant délit_. C'est quand même beaucoup plus simple".

Inauguration des locaux de la brigade Franco-italienne © Radio France - Alexandre Mottot

Quel avenir?

Cette expérimentation n'est un début au yeux de Massimo Bontempi, la patron de la police de l'air et des frontière en Italie. Il reste des axes d'améliorations parce que cette brigade de police mixte est composée de deux polices avec des cultures et des modus operandi différents. il faut que "la coopération s'améliore d'un point de vue technique, mais aussi linguistique, et enfin juridique". Ce travail sur la différence de langue revient souvent, car dans certaines situations urgentes les agents doivent agir rapidement, sans devoir chercher ses mots. Un exemple, rien que pour le nom de cette police mixte, les italiens disent "unita" et les français parlent de "brigade".

Les échanges d'informations opérationnelles sont par contre monnaie courante. En fait les réseaux de passeurs bougent et se reconfigurent sans cesse. Il faut alors reconfigurer les méthodes de travail de cette police mixte. "Notre adversaire n'est pas le migrant" plaide Massimo Bontempi, l'objectif est de neutraliser "les passeurs qui se rendent coupables de trafic d'êtres humains et aussi de mineurs." Mais le transalpin insiste, "en respectant les droits de l'homme!", mais dans les limites de ce que décide la loi. Massimo Bontempi précise que la police italienne utilise déjà des unités de ce type avec les Suisses, les Autrichiens et les Slovènes. La France quant à elle envisage la création de ce type de partenariat avec les Allemands et les Espagnols.

L'union sacré contre les passeurs

Face aux réserves de certaines associations de soutien aux migrants Fernand Gontier fait savoir qu'à ses yeux les migrants ont les mêmes droits dans les deux pays. "L'action de cette brigade est transparente et se fait sous l'autorité des préfets. Les personnes sont traités avec la plus grande humanité. Un code de déontologie nous oblige on protège d'abord les personnes et nous traquons les passeurs. Chez les passeurs c'est comme tous les types de trafic de rue, il faut des fournisseurs de véhicules ou de faux documents et des organisateurs".

Et pour couper le mal à la racine il faut donc un travail de fond et de long terme. D'une certaine façon c'est un point commun avec les associations qui veulent mettre un terme au trafic d'êtres humains. C'est aussi une forme d'union sacrée contre "les passeurs qui font du trafic d'êtres humains et de mineurs" ajoute le directeur français car "la misère est un marché économique".