Police municipale à Paris : la proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale

Ce matin-là quatre agents de la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la Ville de Paris surveillent une distribution alimentaire porte de la Villette : "des fois il y a des bagarres entre les personnes qui veulent prendre un repas, donc on intervient. On vérifie aussi le port du masque", explique Eric, l'un de ces fonctionnaires, futur policier municipal. Parmi ses autres missions : la sécurité dans les parcs et jardins et la lutte contre les incivilités comme les jets de mégots, nuisances sonores, ou dépôts sauvages. Il peut parfois verbaliser les contrevenants.

Pas de bouleversement au quotidien

Et quand on lui demande ce que la création de cette police municipale va changer pour lui, sa réponse fuse : "au quotidien rien ne va changer si ce n'est que deux entités (ndlr : les inspecteurs de sécurité et les agents de surveillance) vont se regrouper. Nous pourrons par exemple participer aux missions relatives aux infractions au Code de la route".

Mais son responsable, Thierry, y voit lui un intérêt pour les effectifs : "avant nous étions 1.500 inspecteurs. Avec la police municipale on va monter à 3.000 puis jusqu'à 5.000 d'ici 2024. Cela va nous permettre d'avoir une plus grande efficacité dans Paris", estime celui qui travaille à la sécurité de la capitale depuis 1985.

Pas d'armement supplémentaire pour l'instant

Reste la question de l'équipement. Comme aujourd'hui, ces futurs policiers municipaux disposeront de bâtons Tonfa et de bombes lacrymogènes, mais il n'est pas prévu pour l'heure qu'ils soient dotés d'armes à feu.

Ce que regrette le député Agir de Paris et élu du 18ème arrondissement, Pierre-Yves Bournazel : "il faut les former à être armés, car les policiers municipaux sont des cibles pour les terroristes. On l'a vu à Nice et à Montrouge avec Clarissa Jean-Philippe. Mais au-delà de cela, ces policiers peuvent être confrontés dans leurs missions avec des individus de la grande criminalité, et face à ces gens armés il faut qu'ils puissent se défendre et protéger la population".