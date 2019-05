La police nationale se met en boîte à Nîmes pour recruter

Nîmes, France

#LaBoîte. C'est le terme communément employé pour désigner l'endroit où l'on travaille. Un concept repris par la police nationale qui depuis le 10 mai, installe une véritable boîte dans toutes les villes où elle s'arrête pour sa campagne de recrutement. C'était le cas ce mardi sur le parvis des arènes à Nîmes. 3500 postes sont à pourvoir actuellement dans la police. Pour présenter leurs métiers, plusieurs policiers étaient également présents.

"Il y a deux grandes filières, la voie publique, donc tout ce qui est police secours ou brigade anti criminalité où le métier est fondamentalement la patrouille et puis il y a tous les métiers d 'enquête judiciaire avec la police scientifique, la brigade criminelle, des mineurs, qui attirent beaucoup les jeunes lorsqu'ils nous rejoignent."

Une centaine de métiers

Entrer dans la police, c'est aujourd'hui possible de 17 à 35 ans. "Pendant longtemps, il fallait surtout faire une carrière juridique explique la commissaire Camille Chaize, porte-parole de la police nationale. Aujourd'hui, on recrute beaucoup des jeunes qui ont suivi des filières scientifiques. On a aussi besoin d'experts. On recrute par exemple des enquêteurs financiers qui ont une expérience dans le milieu bancaire, des assurances. Ce sont ces jeunes qu'on va chercher à travers ce type de stand parce que parfois, ils n'ont pas pensé à la police."

La police scientifique et technique attire particulièrement

Très sollicités : les représentants de la police scientifique et technique. Christophe Abraham est technicien en chef. Il reconnait que les jeunes sont très influencés par les séries télé. "C'est beaucoup moins glamour et pas mal biaisé par rapport aux films et aux séries. On est là pour rétablir les missions des uns et des autres."

Le stand d'animation de la police sera jeudi 23 mai à Montpellier. Puis à Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes. Plusieurs des policiers présents répondent également aux questions sur le site ObjectifPolice.fr

L'école de police de Nîmes est la plus importante de France. Chaque promotion accueille 1500 élèves.

