Police, vidéosurveillance : les thèmes abordés en conseil local de défense à Bordeaux

Ce jeudi, le premier Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Bordeaux s'est tenu, en présence du maire Pierre Hurmic, la préfète de Gironde Fabienne Buccio, la procureure de la République Frédérique Porterie, le tout dans un contexte de plusieurs faits divers ces derniers mois à Bordeaux. Plus de trois heures d'échange sur la délinquance, celle des mineurs, mais aussi les violences faites aux femmes et les incivilités. Ce conseil aura lieu deux fois par an et doit définir la stratégie de la ville en termes de sécurité, sous tous ses aspects.

Les rixes entre les quartiers [...] mettent toujours en cause les réseaux sociaux - Amine Smihi, adjoint en charge de la sécurité

Amine Smihi, adjoint en charge de la sécurité, veut que la trentaine de médiateurs sociaux de la ville surveillent attentivement les jeunes et leur rapport aux réseaux sociaux. "Les rixes entre les quartiers que nous avons eues, comme en région parisienne, mettent toujours en cause les réseaux sociaux dans la genèse de ses actes et surtout dans l'escalade des conflits", constate l'élu.

Doubler les effectifs de la police municipale

Ce conseil est à la fois une vigie et mais aussi un moyen d'ajuster les moyens en matière de sécurité. Par exemple, dans le cas de la police municipale, la ville veut doubler ses effectifs de terrain et recruter 10 à 15 agents chaque année. Pourtant, l'été dernier sept policiers policiers sont partis. Ce conseil va demander un audit qui va, en quelques sortes, cartographier la délinquance à Bordeaux : les quartiers les plus touchés, le profil, les circonstances. Cela sera utile pour savoir s'il faut envoyer des policiers ou plutôt des médiateurs et adapter en fonction des besoins.

Sur la vidéosurveillance, il y aura un audit car elle manque "dans les quartiers ouest, comme Caudéran, Nansouty ou St Augustin" explique Amine Smihi. Le maire, Pierre Hurmic, veut qu'elle aide la police mais aussi la justice. Elle va aussi relever les infractions sur la route ou les mauvais comportements envers l'environnement.

Pour encadrer cette pratique, un comité d'éthique va être créé avec 26 membres dont des élus, des juristes, des représentants des droits de l'homme pour permettre, d'après la municipalité, une vigilance citoyenne.