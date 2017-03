Policiers en colère: "Nous demandons une oreille attentive aux candidats"

Le vice-président du CLIP Lorraine - collectif libre et indépendant de la police - était ce lundi matin l'invité de France Bleu Lorraine. Son collectif vient d'adresser aux candidats à la Présidentielle un livre bleu de revendications.

Après la grogne de l'automne dernier et les manifestations spontanées de policiers pour dénoncer une surcharge de travail liée à l'Etat d'urgence, le CLIP -collectif libre et indépendant de la police- vient d'adresser un livre bleu de revendications aux candidats à l'élection présidentielle. Le vice-président du CLIP Lorraine était ce lundi matin l'invité de France Bleu Lorraine. Abdel (ne peut donner que son prénom en raison de son devoir de réserve) dénonce entre autre un "matériel inadapté au risque terroriste", "des tâches administratives de plus en plus lourdes pour les officiers de police judiciaire", et un "manque important de moyens", malgré les 4.600 embauches de gardiens de la paix et la rallonge budgétaire annoncée par Bernard Cazeneuve à l'automne dernier.

Avec ce livre bleu qui compile les revendications de terrain des policiers, le CLIP espère "une oreille attentive des candidats à la Présidentielle", explique Abdel, qui dit se méfier des syndicats traditionnel et estime que "le CLIP est plus proche de la base".

Une manifestation de policiers est organisé ce lundi midi devant le commissariat de Thionville, à l'appel du CLIP et du syndicat Unité SGP-FO.