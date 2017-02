Policiers et manifestants : comment rétablir le dialogue ?

Et si les forces de l'ordre et les manifestants dialoguaient, s'entendaient, se comprenaient ? Pourquoi ces violences, ces bavures, lors des manifestations ? Un collectif s'est créé pour tenter de rétablir le dialogue entre les citoyens et la police.

Depuis l'agression de Théo, certains médias et les réseaux sociaux se sont emparés de cette affaire. Ils affichent parfois des positions catégoriques, stigmatisant les policiers d'un côté, les jeunes des quartiers de l'autre; Le scénario est simpliste : d'un côté les racistes, de l'autre, les délinquants.

Il est déjà loin le temps où la population apportait des cafés aux policiers en faction. C'était après les attentats. Depuis les manifestations contres la loi travail, l'image de la police s'est écornée. Ces manifestations ont été marquées par des débordements et des échanges violents entre manifestants et policiers. A tel point que certains ont voulu comprendre cette mésentente, cette adversité nouvelle entre ces deux camps. Ils se sont parlés et ils ont monté un collectif intitulé Citoyens et policiers.